Dieta | dopo stravizi un giorno “detox” per riordinare ormoni

A Dieta per perdere peso dopo le feste? Basta aggiungere una spezia saporita per bruciare i grassi : Uno studio dello University of Michigan Life Sciences Institute, pubblicato sulla rivista Metabolism, ha scoperto che una delle spezie più amate e utilizzate durante le festività, la cannella, potrebbe combattere l’obesità. Il sapore caratteristico gli viene conferito dall’aldeide cinnamica, un olio essenziale, che migliorerebbe la salute metabolica, agendo direttamente sulle cellule di grasso, o adipociti, inducendoli a bruciare ...

La Dieta dopo Natale per dimagrire e depurarsi : La dieta post Natale serve a far dimagrire e disintossicare l'organismo dalle abbuffate natalizie. Ecco cosa si mangia.

Roma - Dieta dopo il parto - resta paralizzata a causa dei farmaci : medico a giudizio : Una dieta killer e un farmaco pericoloso, prescritto per scopi non terapeutici, ma solo per perdere in fretta qualche chilo di troppo accumulato durante la gravidanza. dopo aver ingerito la prima ...