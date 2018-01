Luigi Di Maio alla ricerca di candidati "civici" al Nord. Lannutti & co. pronti alle parlamentarie : "Al Nord abbiamo un problema, che dobbiamo riuscire a trasformare in un'opportunità per allargare il nostro bacino di voti". In una stanza dei bottoni sempre meno affollata dopo la messa a punto delle nuove regole su leadership e candidature, il vertice pentastellato è convinto di aver trovato la ricetta per allargare una base di consenso che negli ultimi tempi è sembrata vicina alla saturazione.Il ragionamento che è ...

Capodanno - Di Maio alla festa al Circo Massimo con Raggi - protesta il Pd : campagna a spese dei romani. M5S precisa : «Tra la gente non sul palco» : «Sarò a Roma al Circo Massimo per festeggiare l'arrivo del nuovo anno. Ci vediamo lì per gli auguri. Sarà un grande anno». E' bastato questo annuncio comparso...

Svolta M5s : ok a candidati dalla società civile | Di Maio : "Ora pensiamo in grande" : Tra le novità annunciate dal Movimento la possibilità di candidare nei collegi uninominali personalità non iscritte al movimento ma provenienti dalla società civile. Il mandato del capo politico dura per cinque anni, rinnovabile una volta sola.

M5s : ok candidati dalla società civile | Di Maio : ci attrezziamo per governo : Attesa sul blog per l'ufficialità del nuovo regolamento del Movimento 5 Stelle: tra le novità la possibilità di candidare nei collegi uninominali personalità non iscritte ma provenienti dalla società civile. Il mandato del capo politico dura per cinque anni, rinnovabile una volta sola.

Di Maio : "Tratterò alla luce del sole" : 9.40 "Il 40% è alla nostra portata,visto che in Sicilia abbiamo preso il 35. Ma in caso contrario siamo pronti a costuire un governo seguendo la prassi costituzionale". Lo ha detto il leader M5S,Luigi Di Maio,al Fatto Quotidiano. "Tratterò con tutti alla luce del sole -ha aggiunto- e voglio ministri competenti e sensibili". In caso di 'impasse' sulle maggioranze, "proporremo un tavolo per un'intesa sui programmi, senza scambi di poltrone". Di ...

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 28 dicembre : Di Maio : “Così farò il governo”. “Gli altri partiti alla fine si sfalderanno - tratterò con tutti alla luce del sole” : l’intervista “Vi spiego come costruirò la maggioranza di governo” Luigi Di Maio – Il candidato premier del M5S: “Gli altri partiti si sfalderanno, io tratterò con tutti alla luce del sole. E voglio ministri competenti e sensibili” di Luca De Carolis Mai più di Marco Travaglio La legislatura che sta per essere sciolta (si spera nell’acido) è stata una delle peggiori della storia repubblicana. Ma almeno un merito l’ha avuto: offrirci ...

M5S - conto alla rovescia per le regole per le parlamentarie. Di Maio riprende il rally dal Nord : Il countdown, da domani, partirà ufficialmente: con lo scioglimento delle Camere, dato ormai "ad horas", il M5S ultimerà infatti il puzzle di regole per le parlamentarie. Potrebbe essere diffuso, via blog, già prima del 31 dicembre mentre entro la fine di gennaio il Movimento dovrebbe avere il quadro dei potenziali futuri deputati e senatori. "Dovete soffrire un altro po' e poi leggerete le regole pubblicamente, presto", ...

Pensioni : le ultime novità dalla Camera e lo scontro Di Maio-Berlusconi Video : Continua lo scontro politico sulla riforma #Pensioni mentre si avvia verso l'ok a Montecitorio la legge di Bilancio 2018. Tra le misure sinora varate nell'iter parlamentare della manovra economica alla Camera dei Deputati in materia previdenziale l'ampliamento dell'Anticipo Pensionistico sociale e l'introduzione di sconti contributivi [Video] per la pensione anticipata delle donne madri. Ancora nessuna novita' sulla eventuale proroga di #Opzione ...

M5S - la normalizzazione di Di Maio : dalla riabilitazione degli 80 euro all'elogio del piano Cottarelli : Qualcuno comincia a chiamarla con una buona dose di fastidio 'normalizzazione'. Di Maio (wants to be) the new Renzi? Ormai è palese: il vicepresidente della Camera Luigi Di Maio nella sua operazione ...

Tuta e casco 'per portare l'Italia in alto' : Di Maio alla prova del simulatore di caduta libera (VIDEO) : "Questi sono giorni in cui stiamo capendo quanto questo Paese sia zavorrato. I vecchi partiti sono una zavorra. Con i loro conflitti di interesse, le loro continue questioni interne, le banche che ...

Tuta e casco "per volare alto" : Di Maio alla prova del simulatore di caduta libera : "Questi sono giorni in cui stiamo capendo quanto questo Paese sia zavorrato. I vecchi partiti sono una zavorra. Con i loro conflitti di interesse, le loro continue questioni interne, le banche che stanno facendo crollare la seconda Repubblica. Noi dobbiamo portare questo paese a volare in alto". Così il vicepresidente della Camera e candidato presidente del Consiglio per il M5s Luigi di Maio lancia il suo spot elettorale su Instagram. Il ...

Como - Di Maio : “M5s antifascista ma non andremo alla manifestazione. È una strumentalizzazione del Pd” : Il Movimento 5 stelle non parteciperà alla manifestazione antifascista di Como. Il motivo? L’iniziativa “è una strumentalizzazione del Pd“. Parola di Luigi Di Maio, il candidato premier dei pentastellati che ha risposto ai giornalisti a Rho Fiera. “Noi abbiamo sempre detto che il M5S è antifascista, perché la Costituzione è antifascista. La manifestazione di Como è stata una strumentalizzazione da parte del Pd. Noi sui ...