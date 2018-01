Depotenziamento iPhone 7 | 6S | 6 | SE e 5S | i campanelli d’allarme da non ignorare

: Depotenziamento #iPhone7, 6S, 6, SE e 5S: i campanelli d'allarme da non ignorare - OptiMagazine : Depotenziamento #iPhone7, 6S, 6, SE e 5S: i campanelli d'allarme da non ignorare - CatelliRossella : I proprietari degli iPhone furiosi contro la Apple per il depotenziamento, intentate una serie di class action - capaliscia : Ma pensa... - NSigaro : I proprietari degli iPhone furiosi contro la Apple per il depotenziamento, intentate una serie di - - RosarioIameo : -

(Di martedì 2 gennaio 2018) Ilprogrammato di7, 6S, 6, SE e 5S in presenza di problemi di batteria è un argomento che ha fatto molto discutere sul finire del 2017, e che immaginiamo terrà banco anche in questo nuovo anno.A questo punto è lecito chiedersi quali sono i segnali da nonche ci suggeriscono quando è arrivato il momento di procedere alla sostituzione della batteria, procedura che di norma costa intorno ai 90 euro (visto quanto successo, negli USA la mela pare aver avviato un programma di sostituzione a prezzi ridotti, che speriamo possa arrivare anche qui da noi).Credete che la vostra batteria stia iniziando a fare cilecca, ma non ne siete sicuri? Sebbene possano dipendere anche da problemi di altra natura, nel caso in cui ravvisaste contemporaneamente alcune delle situazioni che stiamo per descrivervi, fareste meglio a cominciare a farvi qualche domanda.Su ...