D' Avena | ' Duets' è disco platino

CRISTINA D'Avena/ Dopo il successo di "Duets" torna su Rai 1 (Panariello sotto l'albero) : CRISTINA D'AVENA sarà ospite dal presentatore televisivo Giorgio Panariello, all'interno del programma "Panariello sotto l'albero" in onda su Rai 1 questa sera, 22 dicembre.(Pubblicato il Fri, 22 Dec 2017 10:37:00 GMT)

Cristina D'Avena / L'album "Duets - tutti cantano Cristina" conquista il disco d'Oro (Che fuori tempo che fa) : Cristina D'Avena, la cantante che ha interpretato le sigle più famose dei cartoni animati, ospite oggi lunedì 4 dicembre 2017 da Fabio Fazio a Che fuori tempo che fa su Rai Uno(Pubblicato il Mon, 04 Dec 2017 18:15:00 GMT)

Rai2 - 'Quelli che il calcio' - ospite Cristina D'Avena col nuovo album 'Duets : ... insieme alla giornalista giallorossa Francesca Brienza , Diego Abatantuono , l'arbitro degli arbitri Paolo Casarin , il Campione del Mondo Fulvio Collovati e il guru dei motori Giorgio ...

Cristina D'Avena : il successo di 'Duets Tutti Cantano Cristina' : La cantante si racconta su TimMusic Cristina D'Avena arriva su TimMusic la piattaforma di TIM dedicata alla musica in streaming con un'esclusiva AlbumStory in cui presenta il suo ultimo disco 'Duets Tutti Cantano Cristina', uscito lo scorso 10 novembre e subito al vertice delle classifiche di vendita. Nell'intervista ...

Cristina D'Avena : 'Duets' - il nuovo album è primo in classifica : Ho chiesto di fare in modo che ogni brano riportasse un pochino il mondo dell'artista che duetta con me e questa cosa è riuscita. "Piccoli problemi di cuore", il brano con Ermal Meta, ad esempio, è ...

Cristina D’Avena prima in classifica con l’album Duets : Indietro 18 novembre 2017 ROMA – Regina indiscussa delle sigle dei cartoni animati e non solo. Uscito lo scorso 10 novembre, l’album di Cristina D’Avena “Duets – Tutti cantano Cristina” si presenta subito come il disco dei record. Schizzato alla posizione numero uno delle le classifiche Fimi/Gfk, lasciandosi dietro Biagio Antonacci e Taylor Swift, Duets […] L'articolo Cristina D’Avena prima in classifica con l’album Duets sembra essere il ...

Cristina D’Avena - la sua rivincita si chiama Duets. Tanti duetti riusciti - tranne uno : quello con Baby K (che ammazza Kiss me Licia) : Il seguito di cui gode Cristina D’Avena non era in discussione. Per rendersene conto bastava fare un salto a uno dei suoi Tanti live, sempre sold out (di quelli veri, con migliaia di persone a saltare e cantare) da Trento a Ragusa. Certo è, però, che la narratrice musicale di intere generazioni era rimasta ingabbiata (anche per scelta) nel ruolo di faccetta carina e coccolosa, volto senza macchia dell’infanzia italica, una sorta di ...

Duets - da J-Ax a Elio tutti cantano Cristina D’Avena : Indietro 10 novembre 2017 ROMA – “Le sigle dei cartoni non passano mai di moda”, rappa J-Ax nel duetto di Pollon con Cristina D’Avena contenuto nell’album Duets.16 sigle dei cartoni animati con altrettanti big della musica italiana per il disco che a poche ore dalla sua uscita è già trending topic su Twitter.tutti i brani […] L'articolo Duets, da J-Ax a Elio tutti cantano Cristina D’Avena sembra essere il primo su NewsGo.

Duets di Cristina D'Avena è un capolavoro ascoltiamolo insieme aspettando il concerto evento : Duets - Tutti cantano Cristina, da oggi in vendita e in streaming, è la più geniale opera di riarrangiamento degli ultimi anni. Datele SAN SIRO.

CRISTINA D'Avena/ Duets - Tutti cantano Cristina : esce l'album con 16 duetti con stelle del pop : Cristina D'AVENA torna con "Duets - Tutti cantano Cristina", album di 16 duetti di lusso con stelle della musica italiana, in uscita venerdì 10 novembre.(Pubblicato il Fri, 10 Nov 2017 11:01:00 GMT)