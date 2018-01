Dakar | il 6 gennaio il via | in 10 si giocano titolo moto

Il 6 gennaio al via la Dakar - in 10 per titolo moto : 'Sono almeno dieci i piloti in grado di vincere la Dakar'. La previsione diplomatica di Sam Sunderland ovviamente lo include come uno dei contendenti anche in virtù del numero 1 che mostra sulla sua ...

Dakar 2018 : il calendario e le date. Inizio il 6 gennaio. Programma - orari e tv : L’attesa sta per finire e tra poco scatterà la Dakar 2018. La 40^esima edizione del rally raid più famoso al mondo prenderà il via da Lima (Perù) il 6 gennaio per giungere a Córdoba (Argentina), per la prima volta nella storia, il 20. La distanza totale è di quasi 9.000 km (8793 km), di cui 4.329km di prove speciali. Un percorso che toccherà ben tre Nazioni, ovvero Perù, Bolivia ed Argentina, regalando ancor più incertezza al contesto ...