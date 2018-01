Cristina D' Avena | disco di platino con ' Duets'

Certificazioni di fine anno : platino a Jovanotti - Cristina D'avena e Cremonini : 52esima ed ultima settimana del 2017. Con essa arrivano le ultime Certificazioni prima della nuova rivoluzione nelle regole streaming (leggi qui ). Il 2017 si chiude con tanti singoli certificati e dei dischi di platino nuovi di zecca per gli album di Jovanotti , Cesare Cremonini e per uno dei dischi più sorprendenti dell'...

Cristina D’Avena piange a Verissimo per il padre Alfredo : Verissimo, Cristina D’Avena in lacrime per la scomparsa del padre Momento di commozione a Verissimo per Cristina D’Avena. La popolare cantante si è emozionata mentre parlava della scomparsa del padre Alfredo, venuto a mancare quasi dieci anni fa, più precisamente nel 2008. Rivedere le immagini della sua carriera e soprattutto della sua vita privata hanno […] L'articolo Cristina D’Avena piange a Verissimo per il padre ...

Cristina D'Avena - la scollatura audace in tv : come si è presentata a 53 anni : 'Chi c'è su Raiuno?! Mi raccomando.. tra pochissimo ci sarò anch'io!!'. E' super sexy Cristina D'Avena, 53 anni, nell'annunciare la sua partecipazione allo show di Panariello. Abitino nero scollato, ...

Verissimo - anticipazioni 23 dicembre : Al Bano e Cristina D'Avena tra gli ospiti - torna lo spazio de Il Segreto : Sempre dal mondo musicale, ci sarà anche Cristina D'Avena , l'idolo di grandi e piccini. La regina indiscussa delle sigle dei cartoni animati ci farà rivivere l'emozione delle sigle più famose che ...

Verissimo/ Ospiti e anticipazioni 23 settembre : Al Bano - Cristina D’Avena e Masha e Orso : Verissimo, anticipazioni e Ospiti del 23 dicembre 2017: l'ultima puntata dell'anno con tantissimi Ospiti, da Al Bano a Cristina D'Avena, Sergio Sylvestre e Masha e Orso.(Pubblicato il Sat, 23 Dec 2017 04:30:00 GMT)

BENJI & FEDE/ Con Cristina D'Avena cantano Holly e Benji (Panariello sotto l'albero) : Benji e FEDE questa sera saranno i protagonisti del varietà condotto da Giorgio Panariello. Ecco tutte le novità sul duo più amato del momento (Panariello sotto l'albero)(Pubblicato il Fri, 22 Dec 2017 23:59:00 GMT)

Cristina D’Avena e Benji & Fede a Panariello sotto l’albero : video del duetto Che Campioni Holly e Benji : Il duetto di Cristina D'Avena e Benji & Fede a Panariello sotto l'albero ha riproposto un classico delle sigle dei cartoni animati, Che Campioni Holly e Benji, contenuto nell'album Duets. Il 2017 è stato decisamente l'anno della sua consacrazione: Cristina D'Avena a Panariello sotto l'albero conclude un'annata straordinaria che l'ha vista primatista in classifica col suo ultimo progetto discografico. Col suo Duets che ha debuttato al ...

Cristina D'AVENA/ Dopo il successo di "Duets" torna su Rai 1 (Panariello sotto l'albero) : CRISTINA D'AVENA sarà ospite dal presentatore televisivo Giorgio Panariello, all'interno del programma "Panariello sotto l'albero" in onda su Rai 1 questa sera, 22 dicembre.(Pubblicato il Fri, 22 Dec 2017 10:37:00 GMT)

Panariello sotto l'albero - anticipazioni puntata del 22 dicembre : ospiti Biagio Antonacci - Benji&Fede - Cristina D'Avena - Carlo Conti... : Venerdì 22 dicembre alle 21.15 su Rai1 andrà in onda la seconda puntata di Panariello sotto l'albero dal Modigliani Forum di Livorno.New entry sul palco accanto a Giorgio Panariello sarà Diana Del Bufalo.prosegui la letturaPanariello sotto l'albero, anticipazioni puntata del 22 dicembre: ospiti Biagio Antonacci, Benji&Fede, Cristina D'Avena, Carlo Conti... pubblicato su Realityshow 21 dicembre 2017 19:15.

Il ciclone Cristina D'Avena travolge Perugia : Perugia - Dove Cristina D'Avena arriva i fan si scatenano. Un pubblico eterogeneo, dai nonni ai nipoti passando per i giovani, tutti vogliono ascoltare 'Kiss me Licia'. La voce belle dei cartoni ...

La suddivisione degli ospiti di Panariello sotto l'albero - chi si esibirà il 21 e il 22 dicembre da Benji e Fede a Cristina D'Avena e ... : Tra gli ospiti di Panariello sotto l'albero di venerdì 22 dicembre, anche Biagio Antonacci, da qualche settimana in radio con In mezzo al mondo dal nuovo album Dediche e Manie , e il nuovo trio ...

La suddivisione degli ospiti di Panariello sotto l’albero - chi si esibirà il 21 e il 22 dicembre da Benji e Fede a Cristina D’Avena e Antonacci : Due serate di musica ed intrattenimento con gli ospiti di Panariello sotto l'albero, in programma giovedì e venerdì sera su Rai Uno. Lo show di Giorgio Panariello torna in tv dopo il successo di due anni fa, con un cast d'eccezione per due serate in diretta dal Modigliani Forum di Livorno. Il one-man show sarà incentrato su Giorgio Panariello, con i suoi intermezzi comici, ma non mancheranno amici ed ospiti che saliranno sul palco insieme al ...

Classifica Fimi album : Riki al 5°-36° posto - Cristina D'Avena all'8° - Maneskin al 19° - Mike Bird-Cinemaboy al 44° - Alessandra Amoroso 100 settimane! : Ecco tutte le classifiche musicali in Italia nella settimana dall'8 al 14 dicembre 2017. Classifica Fimi album 8-14 dicembre 2017, al primo posto Vasco Rossi con Vasco Modena Park Nella Classifica Fimi-Music Charts/Gfk Retail and Technology tra gli album debutta al 1° posto Vasco Rossi con Vasco Modena Park, scende al 2° Jovanotti con Oh, vita!, stabili al 3° Mina e Adriano Celentano con Tutte le migliori.prosegui la letturaClassifica ...

Cristina D’Avena a Le Iene vittima di un furto da parte di un Puffo : il video del medley con Ilary Blasi e Teo Mammuccari : Nella puntata andata in onda martedì 12 dicembre, Cristina D'Avena a Le Iene è stata vittima di uno scherzo da parte della redazione del noto programma televisivo. La regina delle sigle dei cartoni animati è cascata in un tranello della iena Mitch. La cantante si trovava in un hotel prima di esibirsi in un concerto e, prima di recarsi a cena, ha lasciato le valigie nell'albergo. Un inserviente dell'hotel ha portato i bagagli di Cristina ...