Corea | Seul tende la mano a Kim | “Colloqui per avere il Nord alle Olimpiadi Un’occasione

Olimpiadi - Seul accoglie la proposta di Kim : 'Pronti ad ammettere atleti della Corea del Nord' : 'Spero che il ministero dell'Unificazione e il ministero della Cultura e dello Sport mettano a punto rapidamente le misure necessarie per un veloce riavvio del dialogo Nord-Sud e per consentire la ...

Seul pronta ad accogliere atleti Corea del Nord a Olimpiadi invernali - : Nel discorso di inizio anno, il leader Nord Corea no Kim Jong-un, oltre alle minacce, ha lanciato segnali distensivi al Sud sugli imminenti Giochi che si terranno a Pyeongchang. Il presidente sud Corea no ...

Corea del Nord - Seul : 4 disertori hanno segni di esposizione alle radiazioni : Almeno quattro disertori della Corea del Nord hanno mostrato segni di esposizione a radiazioni. Lo riferisce il governo della Corea del Sud, tramite il portavoce del ministero per l’Unificazione, Baik Tae-hyun, ma i ricercatori non sono stati in grado di confermare se questo sia collegato al programma nucleare di Pyongyang. I quattro disertori sono fra i 30 ex residenti della contea di Kilju, zona della Corea del Nord in cui si trova il ...