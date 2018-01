Contratto statali | ecco le cifre nette di arretrato e aumento in arrivo a marzo

Dopo gli statali - la scuola. Valeria Fedeli : "Il Contratto è pronto". Aumenti fino a 200 euro in busta paga : Sul contratto per la scuola e l'università "ci vedremo martedì" con i sindacati, e "lavoriamo per un rinnovo in tempi i più rapidi possibile. Lavoriamo per trovare una soluzione per tutto il comparto, presidi compresi. La scuola, come tutto il settore del pubblico impiego, ha un contratto fermo da nove anni e Dopo gli statali ora tocca a tutta la filiera della conoscenza". Lo assicura il ministro dell'istruzione, Valeria ...

Statali - ecco tutte le novità del Contratto : Il testo, in linea con il codice di condotta già in vigore nel mondo del lavoro pubblico, chiarisce le situazioni 'punibili', fino ad arrivare all'espulsione se il comportamento si ripete più volte. ...

Statali - ecco tutte le novità del nuovo Contratto : È stato firmato nella notte tra il 22 e il 23 dicembre dopo quasi dieci anni il contratto per gli Statali. Nuove regole e scatti sullo stipendio base che vanno dai 63 ai 117 euro lordi al mese, per ...

Statali - con il nuovo Contratto in arrivo arretrati tra 370 e 712 euro : MILANO - Il nuovo contratto per gli Statali, siglato poco prima di Natale, porterà nelle buste paga degli Statali arretrati che vanno dai 370 euro della classe retributiva più bassa ai 712 di quella ...

Ultime Contratto statali e scuola 2017 : con bonus docenti aumenti stipendi € 200 Video : E' rush finale sul rinnovo dei #Contratti statali e, in particolare, della #scuola e della sanita' con i relativi aumenti degli stipendi dei dipendenti dei due comparti. Dopo la firma prima di Natale scorso dei contratti riguardanti i ministeri, l'Inail, le agenzie fiscali e l'Inps è il momento della trattativa dei due comparti della Pubblica amministrazione che contano più dipendenti: circa due milioni di lavoratori del pubblico impiego che ...

Impiegati statali - le cose da sapere sul nuovo Contratto : I primi statali che festeggeranno sono circa 240mila Impiegati, dirigenti e quadri dipendenti dei ministeri, delle agenzie fiscali e degli enti pubblici non economici. Nella notte del 23 dicembre, a ...

Dall’aumento di 85 euro ai licenziamenti : come cambia il Contratto degli statali : Le novità riguardano circa 250 mila dipendenti, gli statali in senso stretto (dai ministeriali agli agenti del fisco) ma la portata si estende a tutto il pubblico impiego, fatto di oltre tre milioni di lavoratori. Si tratta infatti di un contratto “apripista” che detterà la linea anche per gli altri comparti: sanità, scuola ed enti locali...

Tutto quello che prevede il nuovo Contratto per i lavoratori statali Video : Accordo trovato e intesa sottoscritta per il #contratto dei lavoratori pubblici del comparto Funzioni Centrali. Dopo quasi un decennio di blocco contrattuale, l’accordo per i lavoratori di agenzie fiscali, ministeri e così via è definito. La riforma della Pubblica Amministrazione può dirsi compiuta con quest’altro tassello tanto atteso. Dopo la recente circolare ministeriale che di fatto mette una pezza al problema precariato nelle Pubbliche ...

Contratto statali - in busta paga da 63 a 117 euro : Dopo quasi dieci anni, e dopo, come da copione, una maratona notturna conclusasi alle prime luci dell'alba di ieri, il governo e i sindacati hanno firmato il primo rinnovo del Contratto degli statali. ...

Contratto statali - cosa cambia : scatto di 85 euro e un extra da marzo 2018 : ROMA E' stato firmato nella notte il Contratto per gli statali. Nuove regole e scatti sullo stipendio base che vanno dai 63 ai 117 euro lordi al mese, per una media di 85 euro. Ma chi guadagna meno, ...

Contratto statali '17 ad oggi 23/12 : persi aumenti di gennaio e febbraio 2018 Video : E' arrivata la firma del #Contratto del primo comparto degli #statali e gli aumenti degli stipendi. Si tratta del Contratto relativo agli statali che lavorano nei ministeri, nelle agenzie fiscali, all'Inps, all'Inail e negli altri entri pubblici. In tutto circa circa 247 mila dipendenti della Pubblica amministrazione. Nei prossimi giorni dovrebbe partire la trattativa finale per rinnovare i contratti delle forze dell'ordine. Le novita' sugli ...