Contratto dipendenti pubblici | tabelle aumento per fascia retributiva e importi

Alto Adige - firmato accordo Contratto 900 dipendenti Regione : Roma, 21 dic. (askanews) Dopo lunghe trattative è stato firmato questa mattina dai rappresentanti della parte pubblica e delle organizzazioni sindacali regionali l'accordo stralcio per il rinnovo del ...

Per gli assenteisti pagherà l'intero ufficio. Nuova norma nel Contratto per i dipendenti statali : Il nuovo contratto di lavoro per gli statali prende forma: 95 cartelle, più le tabelle retributive allegate e, soprattutto, tanti cambiamenti. In ballo non c'è solo lo scatto medio di 85 euro mensili ma anche un set di regole diverso rispetto al passato, in linea con la riforma Madia del pubblico impiego e le innovazioni già testate in campo privato, metalmeccanici in primis. Ecco che arriva un bonus per i salari ...

Ryanair - dietro allo sciopero dei dipendenti le clausole oscure del Contratto : infortuni e busta paga a fisarmonica : “Se sei assente dal lavoro a causa di un infortunio avvenuto sia a lavoro sia fuori lavoro, qualsiasi retribuzione per malattia sostenuta dalla compagnia in seguito a detta assenza verrà pagata come prestito e dovrà essere ripagata alla compagnia quando avrai recuperato in merito a ferite, condizioni o assenza dal lavoro”. E ancora: “Il tuo salario è soggetto a una revisione annuale ogni aprile, ad assoluta discrezione della ...

Nuovo Contratto dipendenti statali : orari ridotti per le mamme e per Legge 104 Video : orari più flessibili e agevolazioni ai dipendenti #statali che si trovano in un particolare stato di bisogno, soprattutto per le mamme con figli piccoli e chi usufruisce dei permessi 104 per parenti disabili. E’ questa la grande novita' prevista dalla bozza del Nuovo contratto per i lavoratori statali. In particolari modo, come riporta la nota agenzia di stampa AdnKronos, ad essere favorite saranno quelle dipendenti che dovranno inserire i ...

Nuovo Contratto dipendenti statali : orari ridotti per le mamme e per Legge 104 : orari più flessibili e agevolazioni ai dipendenti statali che si trovano in un particolare stato di bisogno, soprattutto per le mamme con figli piccoli e chi usufruisce dei permessi 104 per parenti disabili. E’ questa la grande novità prevista dalla bozza del Nuovo contratto per i lavoratori statali. In particolari modo, come riporta la nota agenzia di stampa AdnKronos, ad essere favorite saranno quelle dipendenti che dovranno inserire i propri ...

Azienda padovana cerca 70 dipendenti da assumere con Contratto indeterminato da 1590 euro al mese ma non li trova : Una Azienda di Campodarsego, la Antonio Carraro, cerca 70 dipendenti, tra operai, tecnici e ingegneri, proponendo un contratto a tempo indeterminato, ma la ricerca è risultata fino ad oggi vana. Lo racconta la responsabile relazioni esterne, Liliana Carraro. "Offriamo un contratto base di terzo livello che fa riferimento al contratto nazionale del settore metalmeccanico - spiega dalle pagine del Gazzettino - con una retribuzione di 1.590 ...

Sicurezza lavoro e Contratto dipendenti comune di Sulmona - dichiarano stato di agitazione : L'Aquila - Cgil,Cisl e Uil, unitamente alla RSU del comune di Sulmona, comunicano che in data 21/11/2017 si è tenuta una assemblea del personale per discutere in merito a diverse problematiche riguardanti sia le questioni contrattuali sia la questione relativa alla Sicurezza nei luoghi di lavoro. Detta assemblea ha fatto seguito a diverse richieste di incontro con la Delegazione trattante Comunale oltre che a diverse assemblee che si ...