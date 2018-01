: Conti pubblici, il fabbisogno sale a 53,2 miliardi. Le banche pesano per oltre 10 miliardi #bitcoin #startup… - FinanzaTrading : Conti pubblici, il fabbisogno sale a 53,2 miliardi. Le banche pesano per oltre 10 miliardi #bitcoin #startup… - RealTimeNews__ : RT @MediasetTgcom24: Conti pubblici, Mef: "Il 2017 chiude con fabbisogno a 53,2 miliardi" #Mef - NotizieIN : 18:23 | Conti pubblici, Mef: "Il 2017 chiude con fabbisogno a 53,2 miliardi" - Fede381 : RT @rep_economia: Conti pubblici, il fabbisogno sale a 53,2 miliardi. Le banche pesano per oltre 10 miliardi - il_negoziatore : Conti pubblici, il fabbisogno sale a 53,2 miliardi. Le banche pesano per oltre 10 miliardi - I conti provvisori del… -

Cresce ildel settore statale che nelsi è attestato a 53,2 miliardi di euro, con un aumento di circa 5,4 mld rispetto al 2016. A dicembre, invece, si è realizzato un avanzo stimato in via provvisoria in 14,9 mld con un miglioramento di circa 6.000 milioni rispetto al saldo del corrispondente mese del 2016, dovuto a un aumento degli incassi fiscali di oltre 3.000 milioni e a una contrazione dei pagamenti dello stesso importo. Lo comunica il Tesoro.(Di martedì 2 gennaio 2018)