Con ' global warming' Terra più arida e a rischio incendi

Clima - studio : il 25% delle terre a rischio aridità Con il riscaldamento globale : Secondo un nuovo studio pubblicato su Nature Climate Change e condotto da un team internazionale, composto tra gli altri dai ricercatori della University of East Anglia, oltre il 25% delle superfici del pianeta potrebbe diventare arido in modo significativo se il riscaldamento globale dovesse raggiungere i 2°C. Gli esperti hanno esaminato le proiezioni di 27 modelli Climatici globali per identificare le aree del mondo in cui l’aridità (la ...

È davvero finito l'entusiasmo verso il globalismo della SiliCon Valley? : Il 2017 sarà ricordato come l'anno in cui il decennio di incanto misto a speranza nei confronti delle aziende tecnologiche è finito. Forse irrimediabilmente. L'Economist aveva introdotto un termine lo ...

Outlook 2018 eConomia globale : gli scenari : Nel primo caso, l'attuale ripresa ciclica si esaurisce e l'economia mondiale ricade in una fase di modesta deflazione. Al momento tale scenario non sembra probabile ma bisogna tener presente che ...

Outlook 2018 eConomia globale : gli scenari : Keith Wade, Chief Economist & Strategist di Schroders, spiega che l'economia mondiale beneficia di una ripresa sincronizzata: in gran parte delle regioni la crescita prosegue a un buon ritmo, nonostante le tensioni politiche in alcune aree. Abbiamo pertanto rivisto al ...

Legname - allarme import : prezzi in rialzo per la Concorrenza globale : L'Italia ha il 30% per cento del territorio coperto da boschi , un patrimonio che negli ultimi anni è cresciuto del 36%, copre circa 11 milioni di ettari e colloca il nostro Paese al sesto posto a ...

Car2go - blackout globale delle auto in Condivisione. Gli utenti su Twitter : "Impossibile terminare i noleggi" : Tutte le auto di Milano bloccate da un guasto che riguarda tutto il mondo. Servizio fermo dalla notte. In America problemi risolti nelle prime ore del mattino

I droni di Star Wars Propel vinCono il Disney Global Award : Milano, 15 novembre 2017 – Al prodotto brevettato più innovativo dell’anno i droni di Star Wars Propel hanno vinto il Disney Global Award. Le repliche dei tre velivoli più iconici della saga di George Lucas vengono immessi sul mercato in un’edizione standard e da collezione, numerata e dipinta a mano, diventando il must have di questo Natale per tutti [...]

Tap - Di Maio “Noi Con i No global? Soliti dossier. L’Italia non ha bisogno di quell’opera” : “Noi con i no global del Tap? Sono dutti dossier contro di noi che poi diventano bolle di sapone, l’autonomia energetica dell’Italia è importante e c’è bisogno di programmazione. Nel nostro programma al 2050 usciamo dalle fossili e dal 2021 dal carbone e usiamo il gas come strumento di transizione. Per l’Italia non serve la Tap ma un piano energetico nazionale pluriennale”. Così Luigi Di Maio a margine di un ...

One Planet Summit - WWF : un’occasione per Concentrare sforzi finanziari nella lotta Contro il riscaldamento global : Il presidente francese Emmanuel Macron celebra il secondo anniversario dell’approvazione alla COP21 dell’Accordo globale sul Clima di Parigi, ospitando il “One Planet Summit”. L’obiettivo del vertice (e degli eventi correlati che si tengono tra l’11 e il 13 dicembre) è quello di dare slancio all’azione per il clima, in particolare per quel riguarda la finanza climatica, sia gli investimenti nell’economia decarbonizzata che gli ...

Contrastare il riscaldamento globale anche Con unità HFO : La scienza concorda sul fatto che il fenomeno sia primariamente collegato alle emissioni umane di gas ad effetto serra, le quali sono a loro volta connesse ai consumi di energia di origine fossile. ...

HMD Global Conferma : nessun supporto a Project Treble per i Nokia attuali : HMD Global conferma, con qualche errore nella forma della comunicazione, che nessuno smartphone Nokia attuale supporterà Project Treble L'articolo HMD Global conferma: nessun supporto a Project Treble per i Nokia attuali è stato pubblicato per la prima volta su Tutto Android.

"C' una insurrezione in corso - ma voi non lo sapete - perch i media del fake globale non ve lo diCono" : Ma questa ossessiva paura di Washington nei confronti delle armi altrui, ancorché ben lontane dallo strumento militare che gli Usa possono mettere in campo depredando mezzo mondo e lasciando senza ...

Romano Prodi esprime apprezzamento nei Confronti della Cina per il suo impegno nella costruzione di una comunità globale dal futuro ... : Dal rapporto presentato al XIX Congresso Nazionale del Partito Comunista Cinese emerge che l'economia cinese è passata da una fase di rapida crescita a un periodo di sviluppo di alta qualità. A tal ...

Berlino - Conferenza ministeriale del Forum globale sull'eccesso di capacità produttiva di acciaio e ferro : Si può dire che questo rapporto costituisca un importante punto di partenza per il mondo intero da cui poter affrontare la questione dell'eccesso di capacità produttiva di acciaio e ferro." Nel corso ...