: RT @IAmJamesTheBond: I nuovi schiavi: "Donna separata lavorava per 1,66 euro l'ora". Il risultato dell'immigrazione clandestina che allinea… - aurorameliss : RT @IAmJamesTheBond: I nuovi schiavi: "Donna separata lavorava per 1,66 euro l'ora". Il risultato dell'immigrazione clandestina che allinea… - fabiocrivel : RT @IAmJamesTheBond: I nuovi schiavi: "Donna separata lavorava per 1,66 euro l'ora". Il risultato dell'immigrazione clandestina che allinea… - _emmep_ : Compensi per attività sportive, il tetto d’esenzione passa da 7.500 a 10.00 Euro - SirMornick : RT @IAmJamesTheBond: I nuovi schiavi: "Donna separata lavorava per 1,66 euro l'ora". Il risultato dell'immigrazione clandestina che allinea… - ardixen : RT @IAmJamesTheBond: I nuovi schiavi: "Donna separata lavorava per 1,66 euro l'ora". Il risultato dell'immigrazione clandestina che allinea… -

Leggi la notizia su Blastingnews

(Di martedì 2 gennaio 2018) La notizia era già circolata negli ultimi mesi del 2017 tanto che in molti credevano che la norma fosse già in vigore, ma ora c’è l’ufficialità: la Legge di Bilancio 2018, definitivamente approvata e pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 29 Dicembre a poche ore dal Capodanno, prevede l'aumento delper l'esenzione perdida 7.500,00 a 10.000,00. Maggior spazio pere rimborsi a tecnici e dirigenti In particolare il comma 367 lett. b dell'unico articolo della Legge di Bilancio 2018, eleva da 7.500,00 a 10.000,00l’importo che non concorre a formare il reddito imponibile delle indennità, dei rimborsi forfettari, dei premi e dei. Questo non solo per il mondo sportivo, ma anche per lemusicali. Nel corso del 2017 il Ministro Luca Lotti aveva lasciato intendere a più riprese di voler apportare tale modifica e di ritenerla ...