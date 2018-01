Col Samsung Galaxy S9 il nuovo DeX Pad | quali plus aggiungerà?

Samsung J3 2017 come fare copia inColla testo : fare velocemente copia incolla messaggio Samsung J3 2017 copiare e inserire parte di messaggio su Samsung J3 2017 la guida con le istruzioni.

MiraColo di Natale per il Samsung Galaxy S7 TIM : aggiornamento XXU1DQJ8 in uscita : Il 27 dicembre sarà ricordato come il giorno in cui è arrivato finalmente un segno di vita per i possessori di un Samsung Galaxy S7 TIM. Ad oltre due mesi e mezzo di distanza dal nostro ultimo punto della situazione, quando l'operatore aveva preso un impegno su Twitter poi non mantenuto sui tempi di rilascio di un ulteriore pacchetto software, oggi possiamo finalmente prendere in considerazione il rollout di una patch molto attesa dal ...

Virus Android Colpisce i clienti 3 di ASUS - Samsung - Huawei e Honor : avvertenze su 3 Mobile Updater : Alcuni giorni fa vi parlammo già del Virus Android '3 Mobile Updater', un'app che tende a colpire i clienti 3 Italia, spacciandosi per un servizio ufficiale (imitando perfino il logo del noto operatore nazionale) volto all'aggiornamento del terminale su cui viene installato (non importa si tratti di smartphone ASUS, Samsung, Huawei o Honor). Una volta lanciato, il programma richiede alcuni minuti al malcapitato per portare a termine un ...

di Samsung la più picCola DRAM del mondo : DRAM del mondo . Come i chip della generazione precedente, il nuovo arrivato è costruito con processo a 10 nanometri. Il chip a 8 gigabit migliora del 15% l'efficienza energetica e registra un aumento di ...

Altro periColoso virus Android per smartphone Samsung - Huawei - ASUS e Honor con 3 : Si sta affacciando sul mercato un Altro pericoloso virus Android per coloro che sono in possesso di uno smartphone come quelli prodotti da Samsung, Huawei, ASUS e Honor. Sto parlando di 3 Mobile Updater, un'app che a quanto pare è stata scaricata da un numero di utenti non indifferente e che, come avrete percepito dal suo nome, va a colpire soprattutto coloro che sono in possesso di una SIM legata all'operatore 3. Cerchiamo di capire insieme di ...

Colpo alla batteria con aggiornamento Oreo sui Samsung - Huawei - ASUS ed Honor : ecco perché : Tantissimi utenti in giro per il mondo sono ansiosi di mettere le mani sull'aggiornamento Oreo con il proprio smartphone Android, visto che per molti device piuttosto popolari in Italia ancora non è possibile parlare di una data certa sotto questo punto di vista. Proprio nel giorno in cui riscontriamo un'apertura estremamente importante per chi è in possesso di un Honor 8, ormai dato per spacciato in termini di compatibilità col sistema ...

Samsung Galaxy S9 - S9 Plus : rumors prezzi - data uscita e scheda tecnica. Nuove Colorazioni in arrivo : Samsung Galaxy S9, S9 Plus e Note 9, rumors prezzi, data uscita e caratteristiche: ecco i nuovi colori Samsung Galaxy S9, S9 Plus: rumors prezzi, data uscita e scheda tecnica. Nuove colorazioni in ...

Galaxy S8 - nuove periColose truffe coinvolgono lo smartphone Samsung : Galaxy S8 ed S8 Plus, i due eccellenti ed apprezzati top di gamma di Samsung, sono stati fra i primi a distinguersi dalla concorrenza per via di un impatto estetico diventato iconico, oltre a rappresentare un concreto punto di riferimento. Il primo elemento che andrebbe citato è indubbiamente l'infinity display, per effetto di cui le cornici che ricoprono la zona frontale risultano ancora più ridotte dello standard. Questa scelta tecnica ...

Samsung Galaxy Volley Cup A2 - L'anticipo del merColedì dà il via alla 13ª giornata : Samsung Galaxy Volley Cup A2: la 13ª giornata inizia mercoledì sera con L'anticipo tra Golem Olbia e Zambelli Orvieto. Fischio d'inizio alle ore 20.30 Comincia con qualche giorno di anticipo la ...

Ecco le tre probabili Colorazioni dei Samsung Galaxy A (2018) : Compaiono nuove indiscrezioni sulle tre possibili colorazioni con cui i vari Samsung Galaxy A (2018) dovrebbero essere lanciati il prossimo anno. L'articolo Ecco le tre probabili colorazioni dei Samsung Galaxy A (2018) è stato pubblicato per la prima volta su Tutto Android.

Samsung brevetta un partiColare riconoscimento palmare : Nelle ultime ore, Samsung ha deciso di brevettare un sistema di riconoscimento palmare che vi consentirà di proteggere il vostro smartphone con una password particolare. I metodi coi quali si può sbloccare uno smartphone ad oggi stanno diventando sempre di più e sempre più complessi. Partendo dal riconoscimento facciale fino a quello oculare, questi utilizzano dei sensori biometrici per far si che l’accesso al proprio dispositivo risulti ...

Colorazione esclusiva per il Samsung Galaxy S9 all’uscita? Quella mancata per il Galaxy S8 : Più che normale che a poche settimane dall'uscita del Samsung Galaxy S9 si discuta anche del suo aspetto e design. La presentazione del top di gamma 2018 potrebbe già giungere in gennaio come più volte ribadito in occasione del CES 2018 a Las Vegas e proprio oggi grazie all'autorevole fonte SamMobile giunge notizia di una più che probabile Colorazione tutta da vedere per il successore del Samsung Galaxy S8. Il Samsung Galaxy S9 potrebbe ...

Questi dovrebbero essere tutti i Colori dei Samsung Galaxy S9 : Stando alle ultime indiscrezioni, Samsung avrebbe deciso di lanciare il Samsung Galaxy S9 in quattro colorazioni. Scopriamo insieme quali L'articolo Questi dovrebbero essere tutti i colori dei Samsung Galaxy S9 è stato pubblicato per la prima volta su Tutto Android.