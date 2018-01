Ciclismo | il Team Bahrain senza limiti su Nibali

Ciclismo - le previsioni del Team Sky sul caso Froome Video : Dal ritiro spagnolo del Team Sky [Video] filtra un’aria piuttosto ottimista sul caso di #Chris Froome. Il capitano della squadra britannica è risultato positivo al salbutamolo in un controllo antidoping della scorsa Vuelta Espana. La Sky sta preparando un’accurata difesa e confida di poter arrivare ad un verdetto di assoluzione per il suo campione, o comunque ad una sanzione molto lieve che non pregiudichi l’attacco alla doppietta Giro d’Italia ...

Ciclismo - quanti asmatici nel Team Sky Video : La notizia della positivita' di Chris Froome al salbutamolo [Video] ha scosso il mondo del #Ciclismo e dello sport in generale. A causa del suo asma, il corridore britannico, durante l'ultima Vuelta Espana, ha accettato il consiglio del proprio medico di incrementare le dosi dell'inalatore per via orale. Ciò ha portato al superamento dei valori massimi previsti dal regolamento UCI di mille nanogrammi per millilitro in un'analisi del sangue dello ...

Ciclismo – MPCC al Team Sky : “Sospendete Chris Froome” : Sulla questione positività al Salbutamolo all’ultima Vuelta di Chris Froome è intervenuto anche il MPCC, Movimento per un Ciclismo Credibile. E’ stata inviata una richiesta alla squadra che detiene il contratto del britannico, il Team Sky, di sospendere l’atleta, in accordo con l’articolo numero 3 del gruppo al fine di garantire trasparenza. In questo modo, come scritto in una nota del MPCC, ci sarebbe possibilità di definire ...

Ciclismo - Caso Froome - il Team Sky si gioca l'asso : uno studio scientifico può evitare la squalifica del britannico : Secondo uno studio visionato dalla Gazzetta dello Sport, su 18 uomini e 14 donne che hanno inalato le dosi consentite del salbutamolo a 35 gradi col 40% di umidità, ben 20 su 32 persone (il 62,5%) ...

Ciclismo : il Team Bahrain accusa la Sky sul caso Froome Video : Nel mondo del #Ciclismo continua a tenere banco il caso della positivita' di #Chris Froome. Il campione del #Team Sky è risultato positivo al salbutamolo [Video]in to ad un controllo effettuato durante la scorsa Vuelta Espana, vinta dal fuoriclasse inglese davanti a Vincenzo Nibali. Proprio dal Team Bahrain-Merida dell'atleta siciliano sono arrivate pesanti accuse alla Sky. Dal ritiro croato nel quale Nibali e compagni si stanno preparando alla ...

Ciclismo : Sacha Modolo investito da un’auto. Nessuna conseguenza seria per il corridore dell’Uae Team Emirates : Una brutta disavventura Sacha Modolo: il corridore azzurro di Vazzola è stato investito ieri da un’auto pirata mentre si stava allenando sulle strade di Asolo ed era fermo ad un semaforo. Per fortuna il 30enne non ha riportato gravi ferite anche se la botta rimediata alla schiena non è stata così trascurabile Ma ciò che ha sconcertato l’attuale atleta dell’Uae Team Emirates, è stato il comportamento dell’uomo che era alla ...

Ciclismo : al Bianchi Cafè & Cycles esposte le tele della leggendaria storia del team : Al Bianchi Cafè & Cycles verranno esposte alcune tele che riguardano i momenti più belli della storia del glorioso team Il passaggio della borraccia fra Coppi e Bartali, la maglia iridata di Felice ...

Ciclismo - un altro italiano per il Team Sky Video : Ci sara' un po' d'Italia in più nel #Team Sky 2018. La squadra britannica ha annunciato di aver concluso la sua campagna acquisti con l'ottavo ed ultimo nuovo ingaggio. Si tratta di un neoprofessionista trevigiano, #Leonardo Basso, che era stato nell'orbita della Trek Segafredo come stagista, senza però riuscire a strappare un contratto vero e proprio con la formazione americana. Basso sara' il quarto corridore italiano in una rosa che ha ...

Ciclismo - il Team Sky cambia pelle : ecco il nuovo kit per il 2018 : Il Team Sky ha presentato il nuovo kit per la stagione 2018. Dai nuovi colori ai materiali leggeri e ultra tecnologici e fino ad una nuova bici semplicemente pazzesca. Il kit, prodotto da ...

Ciclismo - l’Uci studia una riforma anti Team Sky Video : La supremazia del Team Sky [Video] rispetto a tutte le altre squadre del World Tour resta uno dei temi più dibattuti nel mondo del #Ciclismo. I detrattori dello squadrone britannico che ha monopolizzato e appiattito lo spettacolo degli ultimi Tour de France sembra che abbiano trovato un alleato potente nel nuovo presidente dell’Uci, il francese David Lappartient. Succeduto al britannico Cookson, il dirigente transalpino ha in mente una serie di ...

Ciclismo - le rivelazioni sull'uso dei farmaci proibiti nel Team Sky : Sul Team Sky [VIDEO] si addensano nuovi dubbi in materia di antidoping e soprattutto di etica sportiva. L’ex allenatore della squadra britannica Shane Sutton ha fatto alcune rivelazioni sull’uso di farmaci proibiti dopo la conclusione della lunga storia sulle esenzioni a scopo terapeutico che ha avuto come protagonista Bradley Wiggins. Sutton ha ammesso una sorta di lavoro in zona grigia in materia di doping all’interno del #Team Sky, ...

Ciclismo - Team Bahrain : un altro acquisto per completare l’organico Video : Il ciclomercato ormai in dirittura d’arrivo ha fatto fare un piccolo salto di qualita' al Team Bahrain Merida di Vincenzo Nibali [Video]. La squadra diretta dal Team manager Brent Copeland ha operato pochi e mirati cambiamenti, riuscendo ad alzare il livello generale dell’organico. Le ultime novita' sulla composizione del roster per la stagione 2018 sono la riconferma di Heinrich Haussler, reduce da una stagione con pochissime apparizioni per ...

Ciclismo - il futuro di Gianni Moscon. Sarà capitano al Team Sky? In caso contrario - meglio cambiare dal 2019 : Gianni Moscon, per quanto visto nell’ultima stagione, rappresenta il futuro del Ciclismo italiano. Quinto alla Parigi-Roubaix, terzo al Lombardia, competitivo alla Vuelta a España come gregario di Chris Froome e tra i migliori al Mondiale a cronometro. Il trentino è senza dubbio tra i più forti e completi del panorama internazionale, ma il Team Sky potrebbe limitare le sue ambizioni impiegandolo soprattutto con il ruolo di gregario. Quale ...

Ciclismo - Team Bahrain : ‘Nibali è molto indeciso’ : Ciclismo, Team Bahrain: ‘Nibali è molto indeciso’ La squadra mediorientale lascia ogni decisione in mano al suo capitano. Alessandro Cheti Esperto di Sport A. Cheti Segui Segui gia' Curato da Maurizio Ribechini Pubblicato il: 31 ottobre 2017 31 ottobre 2017 Pubblicato il 31/10/2017 ...