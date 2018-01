Capodanno - Coldiretti : per il Cenone spesi 2 - 3 miliardi : La ripresa si sente a tavola e per il cenone di fine anno gli Italiani hanno speso un importo di 2,3 miliardi di euro per i cibi e le bevande, con un aumento del 10% rispetto allo scorso anno. E’ quanto emerge da una indagine Coldiretti/Ixe’ dalla quale si evidenzia il ritorno a tavola dei prodotti piu’ tipici della notte piu’ lunga dell’anno. Lo spumante – sottolinea la Coldiretti – si conferma come il prodotto immancabile per quasi nove ...

Cenone di Capodanno - dall'anno prossimo solo vermi - grilli e tarantole in tavola : Antipasto, primo, secondo, dolci a volontà, e poi a mezzanotte cotechino e lenticchie. Che tradizione sia. Ma attenzione che dal prossimo anno si cambia drasticamente registro. Ad 'annunciare' la nascita di un menù di San Silvestro alternativo, è la Coldiretti. La maggiore associazione di imprese del settore agroalimentare italiano avverte i connazionali: tocca 'modernizzarsi', innovare, rivoluzionare l'alimentazione, anche quella delle feste. ...

Capodanno a Cervia Milano Marittima : Cenone e fuochi ai Magazzini del Sale e mega festa sul ghiaccio : Capodanno A Milano Marittima Domenica 31 dicembre a Mima on Ice si festeggia il Gran Capodanno in compagnia degli amici del Papeete e con gli spettacoli dell'arte del fuoco. Dalle 17 , i più piccoli ...

Capodanno - Coldiretti : ultimo Cenone senza insetti a tavola : Sarà l’ultimo cenone senza insetti sulle tavole degli italiani con l’entrata in vigore dal primo gennaio del nuovo regolamento europeo sui ”novel food”. Ma arriverà anche l’etichetta trasparente per il piatto simbolo del Made in Italy con la possibilità di conoscere l’origine del grano impiegato nella pasta e del pomodoro utilizzato in conserve e sughi. Lo rende noto la Coldiretti nel sottolineare che con il ...

Parola d’ordine per il Cenone : Moderazione! Le regole d’oro degli specialisti di Family Health per sopravvivere a Capodanno : Con l’ultimo giorno dell’anno in arrivo si scatenano le fantasie su diete salvalinea, disintossicanti, preventive, depurative… tutto per sentirsi meno in colpa e guardare al futuro senza peccare troppo di gola. Da Martina Donegani, biologa nutrizionista di Family Health, arrivano 3 consigli per sentirsi meglio. PRIMA – Un errore comune – spiega la nutrizionista – è quello di saltare il pranzo e lo spuntino pomeridiano del 31 dicembre, ...

Capodanno 2018 Forlì : Cenone e musica al Naima Club : Per Capodanno 2018 Forlì festeggia al Naima Club di Forlì (via Somalia 2) con cenone e i grandi successi anni 70 e 80. Tra vinili originali e musica live con il Gruppo 70 Mi Dà 80 si festeggerà la notte più lunga dell’anno. Il cenone è a buffet imperiale, con tante specialità dello chef Vito Longo. Il Grande Capodanno Area 70 si avvale della collaborazione conThe Magic Disco Machine. Vediamo di seguito i dettagli. SCOPRI ...

Capodanno - Coldiretti : per il Cenone si spenderanno 88 euro a famiglia : Per il cenone di fine anno saranno destinati alla tavola 88 euro in media a famiglia, con un aumento del 10% rispetto allo scorso anno. E’ quanto emerge da una indagine Coldiretti/Ixe’ in vista del Capodanno per il quale si prevede che quasi due italiani su tre (64%) consumeranno nelle case, proprie o di parenti e amici, il cenone di fine anno mentre gli altri si divideranno tra ristoranti, trattorie, pizzerie, pub e agriturismi. Lo spumante – ...

