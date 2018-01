C' è una nuova offensiva delle star di Hollywood contro le molestie sessuali

Tennis : esordio sfortunato per la Errani in Nuova Zelanda - fuori anche la Giorgi e Paolini in Cina : ROMA - Niente da fare per Sara Errani , eliminata al primo turno dell'' ASB Classic ', torneo WTA International dotato di un montepremi di 250mila dollari in corso sul cemento di Auckland, in Nuova ...

Platinum Games pensa a una nuova IP autopubblicata : Platinum Games negli ultimi anni ha lavorato molto con titoli acclamati dal pubblico ma tutti pubblicati da un altro studio o basati su IP già prestabilite.Per questo motivo, riporta Dualshockers, lo studio si sta accingendo ad elaborare una propria proprietà intellettuale, lo conferma il responsabile dello sviluppo nonché produttore Atsushi Inaba.Si tratterà sicuramente di un'esperienza interessante per lo studio, in quanto le IP di Bayonetta ...

Politologo tedesco : Occidente ha bisogno di una nuova politica per relazioni con la Russia - : Malgrado le difficoltà esistenti, l'Occidente deve adottaere una nuova politica nei confronti di Mosca.

Volley - Calendario 2018 : tutte le date e gli eventi di una super stagione! Mondiali in Italia - la nuova Nations League - campionati e coppe : Si preannuncia un 2018 davvero spettacolare e intenso per il Volley: la stagione che incomincia oggi ci farà davvero divertire, è ricchissima di grandi eventi assolutamente spettacolari e imperdibile, tutti gli appassionati avranno modo di godersi della grande pallavolo per dodici mesi. L’anno appena incominciato culminerà naturalmente con i Mondiali: quelli maschili si disputeranno tra Italia e Bulgaria dall’8 al 30 settembre, ...

Karol Sevilla/ Protagonista della serie Soy Luna è la nuova star di Disney Channel (L’anno che verrà) : Karol Sevilla, Protagonista della serie tv Soy Luna, questa sera a Maratea per il programma L’anno che verrà. Nel 2018 in Italia anche con l’atteso show Soy Luna Live.(Pubblicato il Sun, 31 Dec 2017 06:40:00 GMT)

Fabio Fulco ha una nuova fidanzata dopo Cristina Chiabotto? Parla Noemy : Fabio Fulco e la nuova fidanzata Noemy dopo la rottura con Cristina Chiabotto Fabio Fulco ha già dimenticato Cristina Chiabotto? dopo essere stato lasciato dall’ex Miss Italia, l’attore si è fatto vedere in compagnia di Noemy, un’avvenente modella casertana che vive a Milano. È lei la nuova fidanzata del protagonista de Le Tre Rose di […] L'articolo Fabio Fulco ha una nuova fidanzata dopo Cristina Chiabotto? Parla Noemy ...

'Liberi e Uguali' - al vaglio le candidature. A Grottammare apre una nuova sede : ... a Grottammare , terza città della provincia per numero di abitanti: segnale questo di una volontà di radicamento nel territorio che è elemento distintivo della nuova forza politica. Sempre a gennaio ...

Insetti nel piatto - il 2018 segnerà l'inizio di una nuova era culinaria : Sarà l'ultimo cenone senza Insetti sulle tavole degli italiani con l'entrata in vigore dal primo gennaio del nuovo regolamento europeo sui "novel food", ma arriverà anche l'etichetta trasparente per ...

Altro che Marilyn Monroe : in Nuova Zelanda c'è una piscina di champagne bollente : champagne ad alta gradazione. Non alcolica ma in termini di calore. Non c'è ghiaccio o frigorifero che possa raffreddare champagne Pool, un lago di origine vulcanica che si trova in Nuova Zelanda, ...

Ornella Muti/ La nuova vita a Ovada e le foto hot della figlia Naike : "È una sua forma d'espressione" : Ornella Muti tra la nuova vita a Ovada, in Piemonte, e le foto hot della figlia Naike: "Mi diverte. È una sua forma d'espressione! Lei è consapevole della stupidità di chi critica"(Pubblicato il Fri, 29 Dec 2017 18:40:00 GMT)

Ces Las Vegas : Mercedes inaugurerà una nuova era dell'infotainment : ... la funzione screenshot, sempre ad alta risoluzione da qualsiasi angolatura della telecamera del live streaming, e le trascrizioni live bilingue di discorsi ed interventi. Con Mercedes me media, è ...

"A 14 anni mi hanno diagnosticato il cancro - mi chiedevo 'perché proprio a me'. Quei giorni sospesi mi hanno donato una forza nuova" : Nel 2012 Leoluca Stanzione aveva 14 anni, giocava a calcio e viveva a Taranto una vita normale. Un giorno, senza un vero preavviso, gli aghi, gli ospedali e le analisi sono diventate la sua nuova routine, la nuova normalità. È stato in quell'anno che i medici hanno diagnosticato al ragazzo un sarcoma al polpaccio, dando il via a una fase della sua vita che si sarebbe svolta per lo più a Bologna, dove le cure gli hanno ...

Tubercolosi - scoperta una nuova sostanza in grado di combattere efficacemente la malattia : Alla ricerca di nuove strategie contro le infezioni da Tubercolosi che rappresentano una minaccia per la vita di molte persone, un team di ricercatori dalla Technical University of Munich (TUM), dall’Harvard University e dalla Texas A&M University degli Stati Uniti ha trovato un nuovo alleato. Hanno scoperto una sostanza che interferisce con la formazione della micomembrana (una membrana esterna) del batterio. Tra le sfide più grandi nei ...