Carburanti | fine 2017 in rialzo | salgono Ip e Tamoil

Carburanti - Staffetta Quotidiana : fine settimana senza scosse per i prezzi : fine settimana senza scosse per i listini dei prezzi consigliati dei Carburanti alla pompa e quotazioni internazionali dei prodotti raffinati in lieve rialzo. Queste le medie dei prezzi praticati comunicati dai gestori all’Osservatorio prezzi del ministero dello Sviluppo economico ed elaborati dalla Staffetta, rilevati alle 8 di ieri mattina su circa 14mila impianti: benzina self service a 1,524 euro/litro (invariato, pompe bianche 1,496), ...