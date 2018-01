Capodanno | torta di riso killer | in Giappone 2 morti e diversi ricoverati

: Pranzo di #capodanno: antipasti due primi secondo frutta dessert torta. Finito alle 18. Che schifo basta mi viene d… - ClaraNapolitano : Pranzo di #capodanno: antipasti due primi secondo frutta dessert torta. Finito alle 18. Che schifo basta mi viene d… - TatilaFoca : RT @SoltantoElena: - Compleanno senza torta - Vacanze con febbre che non mi da tregua - Persone in cui credevo che mi hanno trattato a pes… - AnsaMolise : Capodanno, tuffo in mare a Termoli - Brindisi in spiaggia con spumante e torta a 2018 - goldnsluts : @Sardanapalooo serietà a capodanno? seriamente? inoltre la diretta di kostas sarà durata un minuto e stava facendo… -

(Di martedì 2 gennaio 2018) Due persone sono morte ine diverse altre sono ricoverate in condizioni critiche dopo aver mangiato le tradizionali torte di‘mochi‘ nel corso delle celebrazioni per il nuovo anno. Tutti gli anni nel Paese del Sol levante si verificano degli incidenti il 31 dicembre legati al mochi, un tortino diche fa parte della tradizione culinaria dell’ultimo dell’anno, ricorda la Bbc online. Si tratta di panini rotondi fatti conmorbido e gommoso. Ilviene prima cotto a vapore e poi pestato e schiacciato. La massa appiccicosa viene quindi lavorata nella forma finale tipica del mochi e cotta o bollita. Le famiglie nipponiche festeggiano tradizionalmente ilcucinando un brodo vegetale nel quale riscaldano il mochi. Ma in che modo questi tortini uccidono? I panini sono gommosi ed eccezionalmente appiccicosi. Tanto da richiedere una lunga ...