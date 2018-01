Capodanno di fuoco a Cervia | tantissima gente allo spettacolo ai Magazzini del Sale

Capodanno : 519 interventi dei Vigili del Fuoco - meno dell’anno scorso : Sono stati 519 gli interventi dei Vigili del Fuoco riconducibili ai festeggiamenti di Capodanno , diminuiti rispetto allo scorso anno (674). Il numero maggiore nel Lazio 114 (lo scorso anno 110), Puglia 92, Lombardia 67, Emilia Romagna 62 e Toscana 54. Anche quest’anno nessun intervento in Sardegna, zero interventi anche in Umbria. Da segnalare la notevole diminuzione di operazioni questa notte dei Vigili del Fuoco in Campania, 24 interventi a ...

Capodanno : i consigli dei vigili del fuoco di Bolzano per fuochi senza rischi : Occhio puntato sul rischio botti per Capodanno da nord a sud dell’Italia, dalle grandi città, alle località di mare ai monti. “In generale in Alto Adige vige il divieto di accensione di fuochi d’artificio e il lancio di razzi non impiegati per fini agricoli.(vedi allegato C punto 2 lettera c della legge provinciale 5 dicembre 2012, n. 20). Per chiunque viola questa legge è prevista una sanzione amministrativa che equivale ad ...