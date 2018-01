: Cannabis, addio terapie gratis ?Senza legge è caos rimborsi - ilcittadinoroc2 : Cannabis, addio terapie gratis ?Senza legge è caos rimborsi - PaguroBernardo1 : Cannabis, addio terapie gratis ?Senza legge è caos rimborsi -

Leggi la notizia su ilmattino

(Di martedì 2 gennaio 2018) Indietro tutta sullaa uso medico, per la terapia del dolore e le cure palliative: i farmaci galenici magistrali non saranno a carico del sistema sanitario nazionale e quindi gratuiti in ...