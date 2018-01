Campidoglio | da domani a venerdì limitazioni alla circolazione per inquinamento

Lando Fiorini/ Domani i funerali a Trastevere : fan in coda al Campidoglio per la camera ardente : Lando Fiorini è morto. L'Italia dice addio ad una delle ultime e grandi voci della canzone romana. Domani i funerali a Trastevere, oggi aperta la camera ardente in Campidoglio(Pubblicato il Sun, 10 Dec 2017 14:45:00 GMT)

Campidoglio - da domani parte Piano Natale trasporto pubblico. Potenziati metro e bus : Rafforzamento delle linee di trasporto pubblico nei fine settimana dall’8 al 24 dicembre, attivazione di una navetta dello Shopping, una linea circolare a servizio delle vie del Centro Storico, potenziamento delle Linee metropolitane A e B-B1 e orari più stringenti nei giorni festivi per le Ztl Centro Storico e Ztl Tridente. Questi i principali interventi, messi in atto dall’Amministrazione, per […] L'articolo Campidoglio, da domani parte ...

Campidoglio - oggi e domani asili e scuole del Municipio VIII donano oggetti non più utilizzati a cittadini e associazioni : Arredi e giochi non più utilizzati da scuole e asili del Municipio VIII non diventano rifiuti, ma godranno di una seconda vita. A partire da oggi e fino a domani le strutture del territorio apriranno le porte e metteranno a disposizione gratuitamente di associazioni, Comitati, Parrocchie e cittadini oggetti di vario tipo. È la prima […] L'articolo Campidoglio, oggi e domani asili e scuole del Municipio VIII donano oggetti non più ...

Smog - il Campidoglio : “Domani limitazioni alla circolazione delle auto più inquinanti” : Prosegue anche domani, venerdì 24 novembre, dalle ore 7.30 alle ore 20.30, il blocco della circolazione per i veicoli più inquinanti all’interno della “Fascia Verde” del Pgtu. Il provvedimento urgente si è reso necessario a causa del superamento delle soglie di sicurezza previste dalla Legge per l’inquinamento da polveri sottili. Il blocco nella “Fascia Verde” riguarderà ciclomotori e motoveicoli PRE-EURO 1 ed EURO 1 e autoveicoli ...

Associazione partigiani domani a Campidoglio : no marcia su Roma : Roma, 27 ott. (askanews) Il comitato provinciale di Roma dell'Associazione nazionale partigiani d'Italia (Anpi), con i comitati Romani dell'Associazione nazionale ex deportati nei campi nazisti, dell'...