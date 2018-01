Camere | con il 2018 salta il tetto agli stipendi d' oro

Camere - con il nuovo anno salta il tetto agli stipendi doro : Per i dipendenti di Camera e Senato il 2018 si apre con una bella sorpresa: dall'1 gennaio è saltato il tetto agli stipendi d'oro fissato, nel 2014, ad un massimo di 240.000 euro. Barbieri, ...

Capodanno - per le famiglie un conto da 116 euro. Negli hotel prenotato l'87% delle Camere : MILANO - Si profila un Capodanno 'col botto' per esercizi commerciali e strutture ricettive. Secondo un'indagine condotta da Swg per Confesercenti gli italiani spenderanno per il cenone di Capodanno ...

Sciolte le Camere - al voto il 4 marzo. Gentiloni rivendica : 'Con noi il paese fuori dalla crisi - economia in ripresa' : Cala il sipario sulla 17° legislatura. Mattarella ha firmato il decreto per le nuove elezioni. Fino a quel giorno il premier resta a Palazzo Chigi: 'L'italia non si mette in pausa, governo non tira i ...

Sergio Mattarella ha sciolto le Camere - elezioni convocate per il 4 marzo : ... che sia in grado di affrontare ogni questione si possa proporre nei prossimi mesi, anche strettamente politica. La questione è che sembra ormai altamente improbabile che ci sia chi raggiunga la ...

Elezioni - Mattarella scioglie le Camere. Il consiglio dei ministri fissa la data del voto : si va alle urne il 4 marzo : La diciassettesima legislatura è finita. Come previsto il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha sciolto le Camere il 28 dicembre. alle urne, quindi, si tornerà il 4 marzo del 2018, come deciso dal consiglio dei ministri. Il decreto di scioglimento del Senato e e di Montecitorio, ai sensi dell’articolo 88 della Costituzione è stato firmato dal capo dello Stato dopo aver sentito i presidenti dei due rami del ...

Camere sciolte - ora Consiglio ministri : 19.00 Dopo lo scioglimento delle Camere da parte del presidente della Repubblica si è riunito il Consiglio dei ministri. La riunione è cominciata alle 18.43. Dovrà essere decisa la data delle elezioni politiche. Probabilmente la data del voto sarà il 4 marzo.

Mattarella scioglie le Camere - alle 18.30 c'è il Consiglio dei ministri : Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, dopo aver sentito i Presidenti dei due rami del Parlamento, ai sensi dell'articolo 88 della Costituzione, ha firmato il decreto di scioglimento del ...

Mattarella scioglie le Camere - alle 18.30 c’è il Consiglio dei ministri : Il premier Gentiloni al Colle per controfirmare il decreto di scioglimento di Camera dei deputati e Senato della Repubblica

Mattarella scioglie le Camere - il premier al Colle per controfirmare : Gli ultimi passaggi subito dopo la conferenza stampa del presidente del Consiglio, che poi sale al Colle: «È stata una legislatura fruttuosa, dovevamo evitare interruzioni brusche e drammatiche, ora il presidente della Repubblica detterà i tempi»

XVII Legislatura al capolinea : oggi conferenza stampa di Gentiloni poi Mattarella scioglie le Camere : Alle 1 ll'intervento che il presidente del Consiglio terrà davanti alla stampa nell'auletta dei gruppi parlamentari di Montecitorio. Sarà quella l'occasione per ufficializzare che il governo, con l'approvazione della legge di bilancio, è giunto a compimento

Genova più sicura con 30 nuove teleCamere di video sorveglianza : Trenta nuove telecamere di videosorveglianza negli ultimi tre mesi. Che portano il numero complessivo degli occhi elettronici installati dal Comune di Genova a più di 300: uno ogni 2.000 abitanti. In Piazza Manzoni a Marassi, ha fatto la sua comparsa una…Continua a leggere →

I pandori sono a prezzo scontato - nel supermercato scatta l’assalto : la scena ripresa dalle teleCamere di sorveglianza : La scena è stata ripresa dalle telecamere di sorveglianza di un supermercato di Palermo il 19 dicembre e mostra un vero e proprio assalto ai pandori, in quei giorni in offerta a prezzo scontato. In pochi secondi intorno ai dolci si forma la ressa: c’è chi ne porta a casa uno solo, chi addirittura ne afferra tre, tra spintoni e scatole che volano. Bastano due minuti e dei pandori non restano che gli scatoloni. Il filmato è stato pubblicato ...

Elezioni - conto alla rovescia. Mattarella il 28 scioglie le Camere : Una competizione politica a cui il presidente Mattarella guarda con attenzione. Proprio in occasione del discorso alle Alte cariche dello Stato il 19 dicembre scorso il presidente della Repubblica ...

Gentiloni traghettatore verso le nuove Camere - Elezioni - parte il countdown La legislatura raccontata in 10 istantanee : Il ruolo chiave del premier nel passaggio dopo lo scioglimento del Parlamento e nella campagna elettorale