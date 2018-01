Cambi | euro in rialzo sopra 1 | 20 dollari

Dalla crisi greca alla Brexit - gli otto anni che hanno Cambiato per sempre l'Europa : Da qualche tempo, con il contributo della politica monetaria espansiva della Bce di Mario Draghi, si cominciano a vedere i primi risultati: l'economia è tornata a crescere, anche se troppo lentamente ...

Elezioni 2018 - nuove regole M5s per i parlamentari : candidati anche non iscritti e multe da 100mila euro se Cambiano casacca : Prima c'erano le 'parlamentarie', rigorosamente riservate agli iscritti , e non dell'ultima ora, al Movimento. Adesso M5s cambia, in parte, registro. Per la scelta dei prossimi candidati grillini ai ...

Cambi - ultimo allungo dell'euro sopra 1 - 20 dollari : (Teleborsa) - Il dollaro su conferma debole sui mercati valutari , in risposta alla caduta dei rendimenti dei Treasury, e cede il passo all'euro che vola sopra la soglia degli 1,20 USD. La moneta ...

Nelle regole M5S multa da 100mila euro contro i Cambi di casacca : Il nuovo codice di comportamento del M5S prevede anche una multa da 100mila euro contro i cambi di casacca dei futuri parlamentari 5 Stelle. È quanto scrive l'Adnkronos. Lo scopo sarebbe quello di evitare fughe verso altri partiti dopo i numerosi casi registrati Nelle file grilline durante la XVII legislatura. In tutto il Movimento 5 stelle ha perso per strada 21 deputati e 19 senatori. Tra le regole in arrivo, anche la possibilità ...

Cambi : euro sale a 1 - 1970 dollari : ROMA, 29 DIC - L'euro continua a rafforzarsi sul biglietto verde e sale a 1,1970 dollari alle prime battute sui mercati (ieri sera 1,1942 dollari dopo la chiusura di Wall Street). Contro lo yen la ...

Andamento Cambio Euro/Dollaro USA del 28/12/2017 - ore 15.40 : Buona tenuta per il cross-rate Euro contro Dollaro che evidenzia un Andamento poco migliore dell' Euro contro la divisa nipponica . Il cambio Euro/Dollaro USA ha aperto a 1,1908, in rialzo dello 0,33% ...

Cambio Euro Dollaro : trend rialzista in atto ma stop loss precauzionale a 1 - 19 : ... è stata causata dal calo dei rendimenti dei Titoli del Tesoro americani e da un più generale sentiment negativo che si è imposto a seguito delle ultime decisioni di politica monetaria prese dalla ...

Andamento Cambio Euro/Dollaro USA del 27/12/2017 - ore 15.40 : Senza grandi spunti rialzisti il cross-rate Euro contro Dollaro , che naviga attorno ai livelli precedenti, in sintonia con l' Euro contro la divisa nipponica , che mostra un progresso moderato. Il ...

Cambiare bitcoin in euro : come fare : Quello del bitcoin è un tema molto caldo negli ultimi tempi. La cosa che lo rende più particolare è il fatto che il suo valore in pochi anni è salito alle stelle, arrivando a picchi di 8.000€ circa a bitcoin. Sono molte le persone che stanno investendo in questa criptovaluta, con l’intenzione di avere un guadagno netto grazie alla continua crescita della fortunata moneta. Da ciò viene fuori che l’obiettivo ultimo di questi ...