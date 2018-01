Calciomercato Torino | Lazzari o Laxalt Acquah si gioca su due tavoli

Calciomercato Torino - Cairo fa il punto : “Pazzini? Ecco la verità - voglio un giocatore della Spal” : Calciomercato Torino – Il Torino contro il Genoa ha collezionato l’ennesimo pareggio del girone d’andata. Urbano Cairo si è detto tranquillo considerando l’obiettivo qualificazione alla prossima Europa League ancora ampiamente alla portata. Intanto il numero uno granata ha fatto un punto della situazione in vista dell’imminente mercato di gennaio: “Cerchiamo un attaccante utile per noi anche in futuro, non ...

Calciomercato Torino - doppio obiettivo in casa Spal : le ultime : Calciomercato Torino – Il Torino non sta attraversando un momento entusiasmante, la squadra di Mihajlovic è reduce dal deludente pareggio contro la Spal, adesso i granata in campo contro il Genoa. Il presidente Cairo lavora per gennaio ma anche per la prossima stagione, il numero uno granata ha bussato alla porta della Spal per un doppio obiettivo: nel mirino sono finiti Manuel Lazzari e Federico Viviani. Alcuni calciatori potrebbero fare ...

Calciomercato Torino - Mitrovic obiettivo per l’attacco : la punta del Newcastle svela il suo futuro : Calciomercato Torino – Il Torino continua a preparare la sfida di campionato contro il Genoa, l’ultima del 2017. I granata proveranno a riscattare il pareggio rimediato a Ferrara con la Spal e chiudere l’anno in bellezza. Intanto la dirigenza del club piemontese è già al lavoro sul mercato. Una delle prioritàin vista di gennaio è l’acquisto di un attaccante che possa agire da vice-Belotti, visto che Sadiq ha deluso e sarà ...

Calciomercato - Torino e Genoa al lavoro : in tre possono cambiare maglia : Calciomercato – Torino e Genoa sono al lavoro per preparare la gara del campionato di Serie A, le due squadre si affronteranno in un match molto importante per la classifica. La gara sarà molto importante anche in chiave mercato, previsto un incontro per parlare di mercato. In particolar modo pronto a muoversi con insistenza il presidente Preziosi che ha messo nel mirino un doppio obiettivo: si tratta di Acquah e dell’attaccante ...

Incontro di Calciomercato tra Genoa e Torino : ecco chi ha richiesto Perinetti Video : Perinetti al lavoro per rinforzare il Genoa sul mercato [Video]. Tra campionato e rumors, spunta un Incontro in agenda col Torino, prossimo avversario del Grifone. L'idea è di ammorbidire i granata sulla posizione del centrocampista Acquah. Trattativa complessa, ma Perinetti ci crede Il mediano dei piemontesi è un giocatore potenzialmente interessante per la formazione di Davide Ballardini, ma non sara' un'operazione facile considerato il budegt ...

Incontro di Calciomercato tra Genoa e Torino : ecco chi ha richiesto Perinetti : Perinetti al lavoro per rinforzare il Genoa sul mercato. Tra campionato e rumors, spunta un Incontro in agenda col Torino, prossimo avversario del Grifone. L'idea è di ammorbidire i granata sulla posizione del centrocampista Acquah. Trattativa complessa, ma Perinetti ci crede Il mediano dei piemontesi è un giocatore potenzialmente interessante per la formazione di Davide Ballardini, ma non sarà un'operazione facile considerato il budegt limitato ...

Torino e Genoa si affrontano in campionato : si parla anche di Calciomercato : Si avvicina la giornata del campionato di Serie A, una gara che preannuncia spettacolo è quella che metterà di fronte Torino e Genoa, partita assolutamente da non fallire per la squadra di Mihajlovic che deve riscattare il deludente pareggio nella trasferta contro la Spal. La gara può essere interessante anche in chiave mercato, in ballo infatti un affare per gennaio. In particolar modo il Genoa è alla ricerca di un centrocampista e ha messo nel ...

Calciomercato Benevento - Vigorito prepara la rivoluzione : pronti due colpi dal Torino e uno dal Cagliari! : Calciomercato Benevento – Dopo l’ennesima beffa nel match con il Genoa, il Benevento prepara l’ultima gara dell’anno con il Chievo. I campani proveranno a conquistare dei punti salvezza prima di dar vita ad un’importante rivoluzione nel mercato di gennaio. Il patron Vigorito è pronto a scatenarsi per rinforzare la rosa. Dopo gli arrivi di Guilherme dal Legia Varsavia e di Billong dal Maribor, i campani stanno per ...

Calciomercato Torino - Petrachi pianifica la prima cessione del mercato invernale : Calciomercato Torino – Il Torino di Sinisa Mihajlovic avrà sì bisogno di qualche acquisto nel mercato di gennaio, ma altrettanto certamente la rosa andrà sfoltita. I granata si apprestano dunque a perdere alcune pedine e Petrachi sembra vicino alla prima cessione della sessione invernale. Secondo quanto riportato da La Stampa infatti, il centrocampista Gustafson è ad un passo dal trasferimento alla Pro Vercelli in Serie B. Il ...

Calciomercato Torino - importante ritorno di fiamma nelle ultime ore : Calciomercato Torino – Stagione fino al momento altalenante per il Torino, la squadra di Mihajlovic è reduce dal deludente pareggio contro la Spal dopo il doppio vantaggio che non è servito a conquistare i tre punti. Nel frattempo il presidente Cairo si muove sul mercato per rinforzare la rosa, nelle ultime ore importante mossa. Si tratta di un ritorno di fiamma della difesa, nel mirino il difensore Domagoj Vida, in scadenza di contratto ...

Calciomercato Juventus/ News - tutto per tutto per portare Emre Can a Torino a gennaio (Ultime notizie) : Calciomercato Juventus, ultime notizie legate al mondo bianconero: Virgil van Dijk lascerà il Southampton e i bianconeri sono intenzionati a fare un tentativo per portarlo a Torino.(Pubblicato il Mon, 25 Dec 2017 17:11:00 GMT)

Calciomercato Torino - clamoroso retroscena su Milinkovic-Savic : Il Torino ha trovato un grande protagonista, il portiere Milinkovic-Savic ha già dimostrato grandi qualità. Come riporta ‘Gianluca Di Marzio’ intervista a Ivica Pavlovic, che ha seguito insieme all’agente Kezman tutta la trattativa: “la trattativa con il Torino? Il discorso parte da lontano, da quando Petrachi e i suoi osservatori avevano cominciato a seguire il giocatore. Ci avevano fatto capire di cercare un portiere di ...

Calciomercato Torino - nuovi nomi per la mediana : Petrachi si muove : 1/8 Barak (Foto LaPresse/Francesco Mazzitello) ...

Calciomercato Torino - Petrachi svela : “Ljajic verso l’addio? Ecco cosa dico” : Calciomercato Torino – Il Torino si prepara a scendere in campo per la gara di Coppa Italia, di fronte la Roma in un match difficile. Prima del match ha parlato Petrachi ai microfoni di Rai Sport, Ecco le parole sulla partita e sul futuro di Ljajic: “faremo turnover, in campo calciatori che hanno giocato meno. Cessione Ljajic? Il mercato impazza ma per il momento pensiamo alla partita di oggi, ci sarà tempo per pensare al ...