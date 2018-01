Calciomercato Lecce - doppio colpo da Foggia? Spuntano indiscrezioni : Il Calciomercato invernale sta per iniziare e sono tante le società che stanno cercando di concludere gli affari giusti per ambire a raggiungere gli obiettivi sperati. Tra queste c'è senza dubbio il Lecce di Fabio Liverani che finora ha fatto benissimo, perdendo un solo match in tutta la stagione: a Catania al terzo turno di campionato quando in panchina c'era ancora il mister, che poi si è dimesso, Roberto Rizzo. Con Liverani in panchina, il ...

Calciomercato Lecce - big blindati : rinnova anche Lepore : Lecce - Il Lecce conferma i big in rosa. Sei giocatori, infatti, hanno rinnovato il contratto fino al 2019: si tratta di Andrea Arrigoni, Simone Ciancio, Francesco Cosenza, Mario Pacilli, Giuseppe ...

Calciomercato Lecce - sempre più vicino il colpaccio in attacco : le ultime : Calciomercato Lecce – Il Lecce guida la classifica del campionato di Serie C, l’obiettivo è quello di ottenere la promozione senza passare dai playoff. Una mano importante potrebbe arrivare dal mercato, si prova a chiudere un colpo super in attacco. Come riportato qualche giorno fa su CalcioWeb il nome in cima alla lista è quello che porta ad Alessandro Rosina, in uscita dalla Salernitana. Nelle ultime ore ci sono stati nuovi ...

Calciomercato Lecce - c'è la concorrenza per un obiettivo Video : Il #Calciomercato si avvicina e le indiscrezioni si moltiplicano. Nel campionato di #Serie C, ci sono diverse societa' pronte ad investire per rafforzare la propria squadra in vista della seconda parte della stagione. Di certo, tra queste c'è il Catania che potrebbe intervenire sul mercato per acquistare un bomber viste le difficolta' della squadra siciliana in fase offensiva: se si toglie l'exploit di Pagani in cui il Catania ha segnato 5 reti, ...

Calciomercato Lecce - si tenta il colpo per la Serie B : che mossa in attacco : Calciomercato Lecce – Il Lecce sta disputando una stagione veramente importante, l’obiettivo è ottenere la promozione diretta in Serie B dopo alcune stagioni di sofferenza, adesso si prepara la trasferta contro la Paganese. La dirigenza intanto è al lavoro in vista di gennaio con l’intenzione di rinforzare la squadra, si tenta un colpo per la Serie B. Nel mirino è finito Alessandro Rosina, attaccante in uscita dalla ...