Calciomercato Inter | Spalletti dopo il vertice in sede | “non conto niente | ecco di cosa

Calciomercato INTER/ News - ora Spalletti blinda Cancelo (Ultime notizie) : CALCIOMERCATO INTER, ultime notizie legate alla squadra di Luciano Spalletti: Bryan Cristante potrebbe arrivare in nerazzurro con la stessa formula applicata un anno fa per Gagliardini.(Pubblicato il Tue, 02 Jan 2018 17:53:00 GMT)

Calciomercato - dalla Spagna : 'Inter in stallo - De Vrij aspetta il Barcellona' : ROMA - Stefan De Vrij ha chiesto tempo all'Inter. Secondo il Mundo Deportivo c'è il sogno Barcellona dietro l'indecisione del difensore della Lazio che è stato più volte seguito dai dirigenti ...

Calciomercato Inter : Gabigol può tornare al Santos - : Santos? Potrà mostrare le proprie qualità in qualsiasi squadra del mondo. Deve solo incontrare un mister che punti su di lui e gli conceda l'opportunità di far vedere chi sia. Tornerà all'Inter o al ...

Calciomercato Inter - per De Vrij nerazzurri in pole : MILANO - È stata una performance impeccabile quella di Stefan De Vrij contro l'Inter, a San Siro. Con una parte dello stadio che lo guardava con brama e l'altra che già aveva gli occhi velati dalla ...

Calciomercato Inter - operazione difesa : la strategia per gennaio e il colpo per giugno - i dettagli : Calciomercato Inter – L’Infortunio di Miranda ha messo in risalto un problema che l’Inter conosceva benissimo ma al quale non ha dato molto peso nell’ultima sessione estiva del Calciomercato. La coperta in difesa è corta. Ranocchia ha dimostrato di essere tornato quello di un tempo ma, nel match contro la Lazio, l’ex Bari stava per essere sostituito per un problema fisico e a quel punto Spalletti sarebbe stato ...

Calciomercato : Inter idea Mkhitaryan - il Milan punta Dembelé : ROMA Calciomercato 2018: un centrocampista per il Milan, un n. 10 per l'Inter, un difensore per Juve e Lazio, un esterno d'attacco per la Roma. A poche ore dal via ufficiale del mercato invernale (...

Calciomercato Inter - una buona ed una cattiva notizia in arrivo da Manchester : i dettagli : Calciomercato Inter – Il Manchester United di Jose’ Mourinho vuole il centrocampista portoghese dell’Inter Joao Mario e nel contempo lascerebbe “libero” Henrikh Mikhitaryan (richiesto anche dall’Inter). Secondo il “Sun”, infatti, il 28enne centrocampista dello United sarebbe pronto a lasciare la squadra di Mourinho dopo aver perso il posto da titolare e l’Inter potrebbe essere Interessata al ...

Calciomercato Udinese - interesse per Lapadula? Spunta un comunicato del club friulano : Calciomercato Udinese – Negli ultimi giorni sono circolati numerosi rumors in merito ad un possibile interesse dell’Udinese per Gianluca Lapadula. Il club friulano ci ha tenuto però ad allontanare queste voci con un comunicato: “In relazione alle notizie riportate da alcuni organi di stampa circa un ipotetico interessamento di Udinese Calcio nei confronti del giocatore del Genoa Lapadula, il Direttore Sportivo dei ...

Calciomercato Inter - zero euro da Suning ma Pastore è fattibile : tutto dipende dall’argentino : Calciomercato Inter – Il mese di dicembre è stato da dimenticare per l’Inter. Una sola vittoria nei 90 minuti, quella contro il Chievo in campionato visto che con il Pordenone in Coppa Italia il successo è arrivo solo dopo i calci di rigore. Spalletti e la dirigenza hanno individuato che il problema risiede nella zona centrale del campo, specie sulla trequarti visto che Joao Mario e Brozovic non convincono il tecnico di Certaldo. Il ...

Calciomercato - Inter-Deulofeu : l'ultima idea è il prestito lungo : Cominciano a prendere forma gli obiettivi di mercato dell' Inter per il Calciomercato invernale. Uno degli obiettivi del club nerazzurro è Gerard Deulofeu (ex Milan) del Barcellona. Ai balugrana si ...

LIVE Calciomercato invernale - tutte le trattative e gli affari del 1°gennaio in DIRETTA : Inter pensa a Pastore e Deulofeu - il Real Madrid tenta Hazard - la Juve vuole Emre Can : Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della prima giornata che la redazione di OASport dedica alla sessione invernale del Calciomercato. Ufficialmente la finestra delle trattative si aprirà dal 3 gennaio e sarà tale fino al 31 di questo stesso mese, limite entro il quale i contratti di eventuali nuovi acquisti dovranno essere depositati in Lega Calcio. Ci attende dunque un mese molto intenso in cui grandi e piccole squadre andranno a caccia ...