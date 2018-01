Calciomercato Fiorentina | i 3 possibili acquisti secondo i quotidiani in edicola

Calciomercato Milan - un rossonero vicino alla Fiorentina Video : La sessione di Calciomercato invernale è alle porte, per cui tutte le societa' del massimo campionato cominciano a prepararsi per rinforzare al meglio le proprie rose, cercando di completare qualche reparto che nei mesi precedenti ha dimostrato di avere qualche lacuna. Negli ultimi giorni sono emerse tante voci di mercato che hanno visto coinvolte diverse squadre, come ad esempio #Milan, #Fiorentina, Napoli e Juventus. I partenopei sono ...

Calciomercato Milan - un rossonero vicino alla Fiorentina : La sessione di Calciomercato invernale è alle porte, per cui tutte le società del massimo campionato cominciano a prepararsi per rinforzare al meglio le proprie rose, cercando di completare qualche reparto che nei mesi precedenti ha dimostrato di avere qualche lacuna. Negli ultimi giorni sono emerse tante voci di mercato che hanno visto coinvolte diverse squadre, come ad esempio Milan, Fiorentina, Napoli e Juventus. I partenopei sono interessati ...

Calciomercato Fiorentina - Hagi e Zekhnini in partenza : FIRENZE - Operazioni di mercato per la Fiorentina . Ieri l'ufficialità della permanenza di Gilberto in Brasile. Il brasiliano, dopo una stagione con il Vasco da Gama si è trasferito a titolo ...

Calciomercato MILAN/ News - la Fiorentina insiste per Antonelli (Ultime notizie) : CALCIOMERCATO MILAN, ultime notizie legate al mondo del club rossonero: l'agente di Leonardo Bonucci, Alessandro Lucci, ha confermato la permanenza del suo assistito a MILANo.(Pubblicato il Fri, 29 Dec 2017 17:43:00 GMT)

Calciomercato Fiorentina - prestito alla Fluminense per Gilberto : FIRENZE - La Fiorentina ha annunciato il passaggio, in prestito, del difensore brasiliano Gilberto Moraes Junior (classe 1993) alla Fluminense . Il giocatore, approdato in viola nel 2015 dal Botafogo, ...

Calciomercato - summit tra Fiorentina e Milan dopo il match : la richiesta di Corvino : Calciomercato Fiorentina – Il lunch match della 19^ giornata di Serie A, l’ultima del 2017, vedrà sfidarsi Fiorentina e Milan. La sfida del ‘Franchi’ consentirà alle due dirigenze di parlare anche di mercato con un summit in programma subito dopo la gara. In particolare il dg viola, Pantaleo Corvino, farà un ulteriore sondaggio per Luca Antonelli. L’esterno ex Genoa sta trovando poco spazio in rossonero e potrebbe ...

Calciomercato Fiorentina - Corvino bussa in casa Spal : il nome sul taccuino dei viola : Calciomercato Fiorentina – La Fiorentina è reduce dall’eliminazione dai quarti di Coppa Italia. I viola si sono arresi alla Lazio che ha superato il turno grazie ad un goal di Senad Lulic. Ora i gigliati dovranno concentrarsi solo sul campionato cercando di raggiungere un posto in Europa per la prossima stagione. Per fare questo, il dg Corvino sarebbe già al lavoro per rinforzare la rosa a disposizione di Pioli. Gennaio è alle porte ...

Calciomercato Fiorentina - due richieste di Stefano Pioli per completare la rosa : Calciomercato Fiorentina – La Fiorentina è reduce dal successo contro il Cagliari, importante scatto per avvicinarsi alla zona Europa, la squadra viola può lottare fino alla fine per la qualificazione ed in questo senso saranno molto importanti le prossime partite a partire dalla gara contro il Milan. Nel frattempo la dirigenza pensa al mercato con l’obiettivo di rinforzare la rosa, due le richieste da parte del tecnico Stefano ...

Calciomercato Fiorentina : in arrivo un rinforzo dal Chelsea ed altri 2 acquisti Video : La #Fiorentina, come gia' anticipato qui su Blasting News nei giorni scorsi cliccate qui per leggere [Video] la notizia [Video], non fara' spese pazze a gennaio ma diversi movimenti oculati sì, sia in entrata che in uscita. Pioli: 'Difficile prendere dei titolari dalle altre squadre a gennaio, ci muoveremo su giocatori scontenti' A chi si riferiva Stefano Pioli con queste sue parole? All'allenatore della Fiorentina piace molto, dall'estate ...

Calciomercato Fiorentina - Pioli si sbilancia : “ecco chi prenderemo a gennaio” : Calciomercato Fiorentina – Stagione altalenante per la Fiorentina, la dirigenza sembra intenzionata ad intervenire sul mercato. Ecco le parole di Stefano Pioli in conferenza stampa: “È una sessione di riparazione, le squadre cercano di riparare qualche lacuna. Se ci sarà la possibilità di migliorarsi, lo faremo anche noi. Spesso tutte le squadre hanno gli stessi obiettivi: mandare a giocare qualche giocatore insoddisfatto e colmare ...

Calciomercato Fiorentina - Chiesa conteso tra Inter e Napoli : Calciomercato Fiorentina, Chiesa conteso tra Inter e Napoli Serie A News Calcio - Notizie in Tempo Reale sulla Serie A, Calciomercato, Formazioni, Risultati, Classifiche ed altro... Calciomercato Fiorentina, Chiesa conteso – Federico Chiesa è una delle stelle più brillanti della Fiorentina e del calcio italiano. Il classe ’97 sta sfornando grandi prestazioni di giornata in giornata. Questo fa sì che numerosi club, italiani ed esteri, ...

Calciomercato Fiorentina - Rebic : "Ora sono un giocatore dell'Eintracht" : FIRENZE - Mancava una sola presenza per far scattare l'obbligo di riscatto. Ante Rebic ha completato il percorso scendendo ieri in campo in coppa di Germania, contro l'Heidenheim, con la maglia dell' ...

Calciomercato Fiorentina/ Calamassi : Nestorovksi e Cataldi non arriveranno (esclusiva) : Calciomercato Fiorentina: intervista esclusiva a Venzo Calamassi sui prossimi movimenti di mercato dei viola. Cataldi e Nestorovski nel mirino dei gigliati?(Pubblicato il Thu, 21 Dec 2017 10:00:00 GMT)

Calciomercato Fiorentina - via vai sulle fasce : possibili due avvicendamenti : Calciomercato Fiorentina – Il reparto più fragile e di meno di qualità della Fiorentina è sicuramente quello dei terzini. Stefano Pioli ha deciso di puntare su Laurini e Biraghi, entrambi arrivati in estate. Le alternative invece non sono all’altezza: Bruno Gaspar, infatti, non ha convinto, nonostante siano stati spesi 3 milioni per prelevarlo dal Vitoria Guimaraes, e lo stesso Maxi Olivera sembra non rientrare nei piani del tecnico ...