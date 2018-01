: Cade il divieto di alleanze per il M5S, Travaglio: ‘Finalmente’ - domcamodeca : Cade il divieto di alleanze per il M5S, Travaglio: ‘Finalmente’ - anodo59 : RT @fattoquotidiano: M5s, rivoluzione di Statuto e Codice etico: il Garante diventa elettivo, nasce l’Assemblea iscritti e apertura agli al… - JohnHard3 : Il M5s vara nuovo Statuto e Codice etico Garante elettivo, assemblea degli iscritti Casaleggio: “Giusta multa se si… - roiacovi : L'Onesto – Il Movimento 5 Stelle “scongela” i voti: cade anche il divieto di fare alleanze - Marilen00160544 : RT @ElioLannutti: M5s, rivoluzione di Statuto e Codice etico: il Garante diventa elettivo, nasce l’Assemblea iscritti e apertura agli altri… -

Leggi la notizia su Blastingnews

(Di martedì 2 gennaio 2018) Il direttore del Fatto Quotidiano Marco #, dato per politicamente e culturalmente molto vicino alle posizioni del #M5S, dice la sua sulle nuove regole che il Movimento fondato da Beppe Grillo VIDEO ha deciso di imporsi. E lo fa con il consueto editoriale pubblicato oggi, 2 gennaio, sulla prima pagina del suo quotidiano.vede luci e ombre nel nuovo Statuto e nel nuovo Codice Etico, mettendo in fila in 10 punti gli aspetti positivi e quelli, a suo modo di vedere, negativi. Tra gli spunti di riflessione offerti daspicca, senza dubbio, la constatazione del fatto che sia “finalmente” caduto, parole testuali, il “di stringere #”.felice per il cambio di rotta M5S sulleAnche se per la maggior parte della base M5S quella parola è peggio dell’aglio per Dracula, Marcoparla proprio di “” per fare ...