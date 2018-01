Caceres dopo la sosta | ecco il primo rinforzo Lazio

Calciomercato Lazio - tutto fatto per Caceres : arriva dopo la sosta : Calciomercato Lazio, tutto fatto per Caceres: arriva dopo la sosta Serie A News Calcio - Notizie in Tempo Reale sulla Serie A, Calciomercato, Formazioni, Risultati, Classifiche ed altro... Calciomercato Lazio, tutto fatto PER Caceres – La Lazio chiude il 2017 con un pareggio in casa dell’Inter e in piena lotta per un piazzamento Champions. La squadra di Simone Inzaghi potrebbe comunque beneficiare di alcuni nuovi innesti durante il ...