C P Company collabora con i Gorillaz

(Di martedì 2 gennaio 2018) C.P.x G Foot è una collezione nata per celebrare l’attuale tour deidal nome Humanz World Tour. Paul Harvey e Alessandro Pungetti, designer del marchio italiano, hanno progettato i pezzi inzione con i co-fondatori diDamon Albarn e Jamie Hewlett e il direttore creativo di G Foot Remi Kabaka. Il risultato è una capsule composta da due pezzi – Tour Jacket & Flight Hat – caratterizzati da tagli classici, una costruzione in Nycra e tanti dettagli che riprendono tratti iconici delle due realtà come i goggles del cappuccio e i ricami originali “G Foot” all’esterno o la stampa all’interno firmata da Jamie Hewlett.