Buona la prima per le Borse asiatiche. Tokyo chiusa per festività : Il 2018 inizia all'insegna degli acquisti per le principali Borse asiatiche , oggi orfane di Tokyo , che resterà chiusa per festività sia oggi, 2 gennaio, che domani. Di un certo aiuto l'inatteso ...

Buona la prima del 2018 per il Manchester United : espugnato il campo dell’Everton - Mourinho sorride : Inizia nel migliore dei modi il 2018 del Manchester United. I ‘Red Devils’, infatti, hanno espugnato il campo dell’Everton mettendosi alle spalle un periodo di ‘mini crisi’ in cui la squadra di Mourinho in Premier League aveva raccolto tre pareggi contro Southampton, Burnley e Leicester. La gara con i ‘Toffees’ è stata sbloccato da Martial, autore di un goal favoloso con destro a giro finito ...

Buona la diciottesima. Prima storica vittoria in Serie A per il Benevento dei record (negativi) : Alle 16,55 dell'antivigilia di Capodanno il Benevento chiude un anno a due facce opposte (la gioia per la promozione nella massima Serie, e una Prima parte del massimo campionato terrificante, 17 sconfitte su 18 partite) con la sua Prima storica vittoria in Serie A. Per i sanniti finisce un incubo dopo aver battuto tutti i record negativi con 17 sconfitte e 1 solo pareggio in 18 partite.Allo stadio Ciro Vigorito i sanniti di Roberto De Zerbi ...

L’anteprima del video di Buona Fortuna di Benji e Fede con gli auguri di Natale : Una piccola anteprima del videoclip ufficiale realizzato per il singolo Buona Fortuna di Benji e Fede è disponibile sui social network, condivisa dal duo modenese nelle scorse ore. Dopo aver augurato ai fan di trascorrere un sereno Natale, Benji e Fede sono tornati sui social con una sorpresa: il trailer del nuovo video ufficiale che segue la pubblicazione del singolo Buona Fortuna, rilasciato proprio a ridosso delle festività ...

Le palle di Natale di Fedez a sorpresa in streaming prima delle Feste e per una Buona causa (testo e audio) : Le palle di Natale di Fedez arriva in streaming a sorpresa a qualche giorno dall'inizio delle festività natalizie. Il brano che il rapper di Newtopia ha rilasciato a sorpresa è pensato per una buona causa. Il ricavato delle vendite sarà infatti devoluto all'Associazione Noi per gli animali Onlus. La produzione di Le palle di Natale è affidato al duo Takagi&Ketra, che con Arisa e Lorenzo Fragola hanno dato vita al tormentone L'esercito ...

Buona la Prima con Ale e Franz : stasera in tv 24 dicembre 2017 su Italia 1 : Buona la Prima è lo spettacolo ideato dal duo comico Ale e Franz in onda stasera , domenica 24 dicembre 2017, su Italia 1 in seconda serata alle 23:40. La regia è di Elia Castangia. Partecipano al programma Alessandro Besentini (Ale), Francesco Villa (Franz), Katia Follesa, Alessandro Betti, Enzo Paci. SCOPRI GLI ALTRI PROGRAMMI IN TV Buona la Prima con Ale e Franz stasera in tv 24 dicembre 2017 Torna in tv il sit-show rivelazione nato nel ...

Il PD di Siena presenta il nuovo esecutivo. Vigni : 'Buon civismo e Buona politica. E niente primarie' : ... terzo settore, associazionismo sportivo) Francesco Caroni (Vivibilità e sicurezza) Claudia Cardone (Città degli studenti, Università, formazione) Paolo Mazzini (Lavoro, attività produttive, economia,...

Alkemy - Buona la prima. Titolo in forte rialzo nel giorno del debutto a Milano : (Teleborsa) - debutto positivo per Alkemy a Piazza Affari. Il Titolo della società specializzata nella consulenza alle aziende per la trasformazione verso il digital, che ha scelto l'AIM, sta ...

Buona la prima per i listini europei. Milano sale con le banche : ... nelle intenzioni del Presidente Trump, dovrebbe accelerare ulteriormente la crescita della prima economia al mondo. Sembrano invece essere state bypassate le ultime novità sul Russiagate, anche se ...

Letizia un muro dietro - Brignola Buona la prima in A : 9 BRIGNOLI Eroe per caso all'ultimo assalto della gara, un pomeriggio che non dimenticherà mai. 7 Letizia Un errore iniziale, poi una prestazione di livello. 6 DJIMSITI Commette due ingenuità sui gol ...

Combinata nordica - Coppa del Mondo 2017-2018 : Italia - Buona la prima! Alessandro Pttin e Raffaele Buzzi subito a punti : Un’Italia viva e coriacea torna a casa da Ruka con tanta fiducia e i primi punti nella Coppa del Mondo 2017-2018 di Combinata nordica. In un weekend che si preannunciava poco propizio per gli azzurri, penalizzati dall’assenza di Samuel Costa che di recente è stato sottoposto al terzo intervento al ginocchio che lo costringerà a restare ai box per l’intera stagione, i combinatisti Italiani hanno tirato fuori l’orgoglio ...

Azzurri - Buona la prima del neo ct Sacchetti Ma quanta sofferenza : Asciugate le mani dall'emozione l'Italia del basket scivola leggera sulla via della seta che dovrebbe portarla verso il mondiale cinese del 2019, ma, per non smentire chi vede più vizi che virtù nei nostri campioni ecco un finale da brivido con vittoria risicata: 75-70 dopo aver avuto anche vantaggi vicini ai 20 punti. Momenti di delizia da campetto, attimi di terrore per quel 16-27 dell'ultimo quarto che ha rovinato la digestione ...