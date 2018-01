Buffon | Donnarumma | se vieni alla Juve non sbagli Allegri è un fenomeno | vorrei

2018 - l'anno di Donnarumma. E Buffon lo 'chiama' alla Juventus : E alla Gazzetta dello Sport oggi Buffon stesso si è permesso di consigliare il giovane collega sulle scelte future: 'Non vivo la sua situazione ma una cosa è certa: se viene alla Juve non sbaglia ...

Buffon chiama Donnarumma : 'Vieni alla Juventus e non sbagli. L'addio di Bonucci? E' molto dispiaciuto' : Futuro , Allegri , Bonucci e Donnarumma : c'è tutto nella lunga intervista concessa da Gianluigi Buffon a La Gazzetta dello Sport . Il numero uno della Juventus parte proprio dalla voglia di giocare ancora: 'Nessuno vorrebbe smettere, ma no... Sono felicissimo perché sono arrivato a una tappa importante della mia vita e ...

Juve - Buffon : Dybala numero 1 - Donnarumma? Pensi solo al campo : Gianluigi Buffon è "l'Uomo dell'anno" per i lettori della Gazzetta dello Sport, ospite agli East End Studios di Milano ha parlato del futuro, delle prospettive della Juventus, di Dybala e anche di Donnarumma. Champions League"Triplete? Fino a quando c'è vita c'è speranza. Quando si ha la fortuna di competere su più fronti non bisogna fare alcuna scelta: una squadra come la Juventus deve puntare al ...

Donnarumma rescinde il contratto?/ Raiola vuole portarlo via dal Milan - Buffon consiglia : "Pensi a parare" : Donnarumma: il portiere del Milan avrebbe inviato una lettera al club parlando di pressioni psicologiche al momento della firma per il rinnovo di contratto. La nuova strategia di Raiola(Pubblicato il Tue, 12 Dec 2017 22:20:00 GMT)

France Football - i 10 portieri al mondo : ci sono Buffon e Handanovic. Fuori Donnarumma - De Gea solo settimo : ... ha interpellato Lionel Letizi , Francesco Toldo , Alex Schwarzer , Sepp Maier e Santiago Canizares , tutti ex portieri, per stilare una classifica dei migliori portieri al mondo. Neuer davanti a ...

Mercato Juventus - Søndergaard per il dopo Buffon. Il 'Donnarumma' danese rifiuta il Milan e vuole solo i bianconeri : La politica juventina è chiara: costruire la Juve del futuro con giocatori talentusi e soprattutto giovani. Marotta e Paratici proseguono nel progetto di ringiovanemnto della rosa. E quindi non solo ...