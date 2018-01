Buffon chiama Donnarumma | ' Vieni alla Juventus e non sbagli L' addio di Bonucci? E' molto

A tutto Buffon : chiama Donnarumma alla Juve - parla del futuro e spiega l’addio del “dispiaciuto” Bonucci : Gianluigi Buffon sta cercando di riprendersi da un infortunio che lo ha tenut fuori nelle ultime uscite della Juventus. Intanto il portierone bianconero ha dimostrato ancora una volta di non essere mai banale quando rilascia un’intervista. Interessanti le dichiarazioni alla ‘Gazzetta dello Sport’, a cominciare da un punto sul suo futuro: “Siccome non sono l’ultimo arrivato e so che posso essere ingombrante, preferisco ...