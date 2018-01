Brusca correzione per Renault

Brusca correzione per SSE : A picco SSE , che presenta un pessimo -2,41%. L'andamento di SSE nella settimana, rispetto al FTSE 100 , rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ...

Brusca correzione per Johnson Matthey : Pressione su Johnson Matthey , che perde terreno, mostrando una discesa del 3,94%. L'andamento di Johnson Matthey nella settimana, rispetto al FTSE 100 , rileva una minore forza relativa del titolo, ...

Brusca correzione per Ferragamo : Si muove in profondo rosso la maison del lusso , che è in forte flessione, mostrando una perdita del 4,86% sui valori precedenti. L'andamento di Salvatore Ferragamo nella settimana, rispetto al FTSE ...