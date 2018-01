Brasile | maxi rissa e scontri in carcere | nove morti | corpi decapitati e martoriati

Altre notizie : Brasile maxi ...

: Unalaè stata condotta questo venerdì in, scoperchiando una rete di abusi sui minori, commessi, in alcuni casi, dagli stessi genitori. L'operazione, chiamata Luz na Infancia (luce nell'infanzia) ha portato all'arresto di 108 persone in 24 dei 26 stati del paese e al sequestro di un vasto materiale pedopornografico, tra cui una sorta di manuale con consigli e strategie utili ad adescare ...