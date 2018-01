Boxe | Tyson diventa produttore di cannabis in California

Boxe - Mike Tyson diventa imprenditore di cannabis! Produrrà la marijuana in California : Mike Tyson non smette mai di stupire. L’ex campione del mondo dei pesi massimi ha infatti intrapreso una nuova attività imprenditoriale insieme ad altri due soci: di dedicherà alla coltivazione della cannabis! Questa pianta, dopo essere stata autorizzata da 20 anni per ragioni mediche, è diventata ora legale in California anche per utilizzo ricreativo. Il 51enne nativo di Brooklyn aprirà dunque un ranch da 40 acri, situato 60 miglia a ...