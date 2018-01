Borsa | Asia chiude in rialzo

Borsa : Asia contrastata - Tokyo -0 - 08% : ... dove l'Istat rilascia i dati sul mese di novembre e sul 3/0 trimestre, con la nota mensile sull'andamento dell'economia nazionale. Per le Borse mondiali è tempo di bilanci. La migliore è Hong Kong (+...

Borsa : Asia contrastata - Tokyo +0 - 08% : MILANO, 27 DIC - Borse Asiatiche contrastate all'indomani dell'attentato all'oleodotto che serve il terminale di Al Sider in Libia. Tokyo (+0,08%) ha resistito a differenza di Shanghai (-0,92%), bene ...

Borsa : Asia chiude settimana in rosso : MILANO, 15 DIC - Le Borse Asiatiche chiudono la settimana in rosso, peggiorando i risultati di ieri, quando già erano provate dal rialzo dei tassi di interesse da parte della Federal Reserve e dalla ...

Borsa : Asia in rialzo - Tokyo (+1 - 45%) : (ANSA) - MILANO, 7 DIC - Borse Asiatiche in positivo dopo i cali delle ultime sedute. A guidare i rialzi i titoli industriali e di consumo. I mercati hanno ormai archiviato la decisione di Donald ...

Borsa : Asia in ordine sparso - giù Tokyo : MILANO, 4 DIC - Avvio di settimana in ordine sparso per le Borse Asiatiche con Tokyo che ha chiuso in ribasso dello 0,49%. Si muovono in calo anche le Borse cinesi (Shanghai -0,24% e Shenzhen -0,72%) ...

Borsa : Asia in positiva - Tokyo (+0 - 2%) : MILANO, 17 NOV - Borse Asiatiche in terreno positivo con gli investitori che guardano con ottimismo alla crescita globale con i passi in avanti verso la riforma fiscale negli Stati Uniti. Le Borse ...

A Wall Street e in Asia continua il rally di Borsa e Apple vola : Lunedì 13 il ministero dell'Economia metterà a disposizione anche tra 4,5 e 6 miliardi di euro in Btp a 3, 7 e 15 anni in occasione dell'asta di metà mese. L'AUMENTO CREVAL SCATENA LA TEMPESTA: -29% ...

Borsa : Asia cauta attende Usa - stop Cina : (ANSA) - MILANO, 3 NOV - Mercati azionari Asiatici e dell'area del Pacifico in genere leggermente positivi, con l'esclusione delle Borse cinesi, in attesa di notizie sull'esecuzione del piano fiscale ...

Borsa : Asia contrastata - Tokyo +1 - 21% : MILANO, 27 OTT - Effetto trimestrali sulle borse di Asia e Pacifico, con alti e bassi da Tokyo (+1,24%) a Taiwan (-0,24%), da Seul (+0,66%) a Sidney (-0,22%). Ancora aperte Hong Kong (+0,55%), ...