Boeri : 'Con fasce diverse rischio meno visite fiscali' : Non uniformare le fasce potrebbe 'far diminuire le visite fiscali nella P.A'. Così il presidente Inps Tito Boeri all'Ansa. 'La mancata armonizzazione - spiega - rende più difficile realizzare quelle ...

Vitalizi - Boeri a convegno ex eletti : ‘Basta vittimismo - date privilegio ai più poveri’. Loro : ‘No - non siamo uguali agli altri’ : “Sono i dati. Dati oggettivi, abbiamo fatto studi. Ve li posso dare”. Tito Boeri a stento mantiene la calma mentre parla di Vitalizi davanti alla platea dell’associazione degli ex parlamentari. I distinti ex rappresentanti delle istituzioni ascoltano il presidente dell’Inps e protestano: “Ma cosa dice“. E poi brusii, tentativi di interrompere e commenti ad alta voce di chi proprio non può accettare quello che ...

Boeri : rivedere i contratti a termine : 22.02 "E'preoccupante che la crescita dei contratti a tempo determinato sia legata a quelli di brevissima durata, sotto i tre mesi.Questo pone un interrogativo al legislatore:occorre valutare se non sia il caso di rivedere la norma che prmette fino a 5 rinnovi". Così Boeri,presidente Inps nel suo intervento alla presentazione del rapporto annuale sul lavoro. Per Boeri è da pensare: "se rendere più difficile il rinnovo del tempo determinato". O ...

Riforma pensioni - Boeri concorde con l'Ocse : l'età deve avanzare Video : Le ultime novita' sulla Riforma pensioni e sull'aumento dell'eta' pensionabile [Video]collegato all'aspettativa di vita al 6 dicembre 2017 giungono dalle ultime dichiarazioni del Presidente dell'#Inps. Tito Boeri in una recente intervista al Gr1 ha dato prima una buona nuova ai precoci ed agli 'apisti' in attesa dell'assegno pensionistico e poi ha parlato della correttezza dei dati Ocse che promuovono l'aumento dell'eta' dell'effettivo ...

Boeri lancia l'allarme : "Un milione di lavoratori con redditi sotto la soglia di povertà" : (Teleborsa) - 'Circa un milione di lavoratori in Italia percepisce redditi inferiori alla soglia della povertà'. E' questo l'allarme lanciato dal presidente dell'INPS, Tito Boeri L'occasione per il ...

Inps - al via il concorso per 365 giovani laureati. Boeri : 'Partecipate - non andate all'estero' : 'I giovani facciano domanda e non vadano all'estero'. È l'appello del presidente dell'Inps Tito Boeri, che ha presentato a Napoli oggi il nuovo concorso dell'istituto previdenziale, che porterà a 365 ...

Riforma pensioni/ Baruffi contro Boeri : numeri farlocchi (ultime notizie) : Riforma pensioni, ultime notizie. Davide Baruffi contro Tito Boeri: numeri farlocchi. Tutte le novità e le news sui principali temi previdenziali di oggi, 16 novembre(Pubblicato il Thu, 16 Nov 2017 15:01:00 GMT)