BIMBO CADE DAL QUINTO PIANO E MUORE/ Mortara (Pavia) - le urla dei vicini : “non può succedere a 2 anni!” : 2 anni, BIMBO CADE dal QUINTO PIANO e MUORE: la tragedia di Capodanno a Mortara, Pavia. Cosa è successo, le urla dei vicini e una famiglia egiziana sconvolta dalla morte del figlio(Pubblicato il Tue, 02 Jan 2018 11:19:00 GMT)

Incidenti in Montagna : cade sulle piste da sci dell’Abetone - ferito BIMBO di 9 anni : Un bambino di 9 anni è rimasto ferito a seguito di una caduta sulle piste da sci di Abetone: il bimbo è stato trasportato con l’elicottero Pegaso all’ospedale pediatrico Meyer di Firenze, in codice giallo. L'articolo Incidenti in Montagna: cade sulle piste da sci dell’Abetone, ferito bimbo di 9 anni sembra essere il primo su Meteo Web.

Tragedia a Roma : BIMBO attratto dai decori natalizi e cade dalla finestra : Tragedia stamani a Roma, dove un bambino di cinque anni è morto dopo essere caduto dalla finestra del suo appartamento al quinto piano di un palazzo in zona Spinaceto, periferia sud di Roma. Il piccolo, probabilmente, è stato incuriosito da un pupazzo di Babbo Natale e si è sporto per guardarlo. Al momento dell’incidente, il piccolo era da solo in casa con il papa’. Intorno alle 16 di oggi pomeriggio il bambino si sarebbe arrampicato ...

BIMBO di sei anni cade dalla seggiovia : ricoverato in ospedale : Un bambino di sei anni è ricoverato nel reparto Rianimazione dell'ospedale infantile Regina Margherita di Torino, dopo essere caduto da un seggiovia a Torgnon, in Valle...

Calabria : BIMBO di 7 anni cade in un braciere Video : Un bimbo di soli 7 anni, a Vibo Valentia, è caduto accidentalmente in un braciere rimanendo gravemente ustionato. Dopo aver constatato la gravita' delle sue condizioni di salute, i medici dell'ospedale locale hanno disposto il trasferimento d'urgenza al Gemelli di Roma. Calabria: cade in un braciere e si ustiona gravemente Ha appena 7 anni il bimbo che nella giornata di ieri, 17 novembre, è rimasto gravemente ferito in provincia di Vibo ...

