Biathlon | Calendario Olimpiadi Invernali Pyeongchang 2018 | programma | orari e tv

Biathlon - Coppa del Mondo Annecy-Le Grand Bornard 2017 : programma - orari e tv. Il calendario completo : Settimana prossima la tappa di Annecy-Le Grand Bornard chiuderà la prima parte della Coppa del Mondo di Biathlon 2017 -2018, che durante il periodo natalizio si prenderà una pausa prima delle Grand i classiche di gennaio, con Oberhof, Ruhpolding e Anterselva a precedere le Olimpiadi di Pyeongchang 2018. In terra francese, per la prima volta in stagione, esordiranno le Mass Start, che seguiranno nel programma Sprint e Inseguimento, spalmati su ...

Calendario Coppa del Mondo Biathlon 2017-2018 : tutte le date ed il programma della stagione : La Coppa del Mondo di biathlon 2017-2018 sta per prendere il via. Il 26 novembre è in programma la prima tappa, a Östersund, in Svezia, dove si svolgeranno due weekend di gare. Il teatro successivo della Coppa sarà Hochfilzen, in Austria, seguita da Annecy, in Francia (che torna in Calendario dopo quattro anni), prima della sosta e della ripresa a gennaio. Il nuovo anno comincerà con la doppietta tedesca Oberhof-Ruhpolding per poi passare ...