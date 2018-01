Biagio Antonacci a spasso in provincia di Ragusa

Classifica Fimi del 29 dicembre all'insegna della musica italiana da Vasco Rossi a Biagio Antonacci : ... Nuovi biglietti per i concerti di Vasco Rossi nel 2018 su Vivaticket, in arrivo un secondo lotto in prevendita Scaletta di Vasco Modena Park, su Rai1 il 28 dicembre in tv e streaming: canzoni ed ...

Fortuna che ci sei di Biagio Antonacci - significato e testo : una dedica a chi meriterebbe di più dalla vita : testo e significato di “Fortuna che ci sei”, il nuovo singolo di Biagio Antonacci in rotazione radiofonica da venerdì 5 gennaio. Si tratta del secondo brano estratto dal suo ultimo lavoro discografico intitolato “Dediche e manie” e pubblicato lo scorso 10 novembre. Venerdì 5 gennaio arriva in radio il nuovo singolo di Biagio Antonacci estratto da “Dediche e manie” Dopo il grande successo ottenuto dal primo ...

Biagio Antonacci a Panariello sotto l'albero duetta con Luisa Ranieri e dedica alle donne In mezzo al mondo (video) : ... Antonacci ha voluto fare un omaggio alle donne dedicando il brano In mezzo al mondo all'attrice Luisa Ranieri, altra ospite della serata: ' Attraverso i tuoi occhi guardo tutte donne ' ha dichiarato ...

Biagio Antonacci a Panariello sotto l’albero duetta con Luisa Ranieri e dedica alle donne In mezzo al mondo (video) : L'incursione di Biagio Antonacci a Panariello sotto l'albero, nella seconda puntata dello show di Rai1, ha coinciso con l'annuncio dell'arrivo nelle radio del nuovo singolo del cantautore di Rozzano, già ospite di Giorgio Panariello un anno fa nel medesimo spettacolo lanciando un appello per le adozioni gay. Impegnato nel Dediche e Manie Tour a supporto dell'ultimo omonimo album in studio, reduce da una doppietta a Torino, Antonacci è volato ...

Gli ospiti di Panariello sotto l’albero - su Rai 1 il 22 dicembre con Benji e Fede - Biagio Antonacci e Gianna Nannini : info e biglietti su Ticketone : I nuovi ospiti di Panariello sotto l'albero attesi per il secondo appuntamento del one-man show calcheranno il palco del Modigliani Forum di Livorno, per una serata di divertimento e all'insegna della musica. Dopo una prima puntata di successo, andata in onda ieri sera su Rai 1, lo show di Giorgio Panariello si concluderà questa sera con un ricco cast di ospiti dal mondo dello spettacolo e della musica. Tanti gli amici ed i colleghi del ...

Panariello sotto l'albero - anticipazioni puntata del 22 dicembre : ospiti Biagio Antonacci - Benji&Fede - Cristina D'Avena - Carlo Conti... : Venerdì 22 dicembre alle 21.15 su Rai1 andrà in onda la seconda puntata di Panariello sotto l'albero dal Modigliani Forum di Livorno.New entry sul palco accanto a Giorgio Panariello sarà Diana Del Bufalo.

Una donna al centro di Fortuna che ci sei di Biagio Antonacci - nuovo singolo da Dediche e Manie (audio e testo) : Fortuna che ci sei di Biagio Antonacci è il nuovo singolo da Dediche e Manie. Il cantautore di Rozzano ha annunciato il titolo con il quale tornerà in rotazione radiofonica dopo In mezzo al mondo, brano con il quale ha lanciato il nuovo disco di inediti rilasciato il 10 novembre scorso. Al centro della narrazione di Fortuna che ci sei ci sarebbe una donna, non meglio identificata, che avrebbe meritato di più dalla vita. Il brano è quindi ...

Concerto Biagio Antonacci / Al PalaAlpitour di Torino : le altre date e la 'diatriba' con la Bertè : Concerto Biagio Antonacci, oggi il cantautore milanese si esibisce con il suo tour al PalaAlpitour di Torino: ecco le altre date e le informazioni de biglietti comprati online.

Biagio Antonacci con "Dediche e manie" live a Torino : È uscito il 10 novembre 'Dediche e manie' (su etichetta IRIS/SONY MUSIC ITALIA) il nuovo album di Biagio Antonacci a cui sta facendo seguito un tour nei più importanti palazzetti d'Italia. Il disco è ...