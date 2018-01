Benvenuto anno nuovo | pieno di cose che ci sono già state

Benvenuto 2018 : in migliaia nelle piazze per festeggiare il Capodanno : ... condividendo all'aperto musiche e balli, spettacoli pirotecnici e brindisi. In piazza del Popolo a Ravenna lo scoccare della mezzanotte è stato scandito dallo spettacolo di videomapping "Ravenna in ...

Benvenuto 2018! Capodanno nel mondo. Le foto : La notte più attesa del mondo è passata. In ogni angolo del globo è stato festeggiato l’inizio del nuovo anno: il 2o18. I primi a dare il via ai fuochi d’artificio e ai festeggiamenti sono stati, come sempre, dodici ore prima di noi, gli abitanti della baia di Auckland in Nuova Zelanda, poi è stata la volta di Sidney in Australia e a seguire le metropoli asiatiche da Tokyo a Hong Kong. Spettacoli pirotecnici e brindisi in ogni ...

Benvenuto Gennaio 2018 : ecco da cosa deriva il nome del primo mese dell’anno : Dicembre 2017 è terminato dando inizio a Gennaio 2018 e di conseguenza ad un nuovo anno: ma perché il primo mese dell’anno si chiama così? Il nome Gennaio deriva dal dio romano Giano (Ianuarus), divinità che rappresentava ogni forma di passaggio e mutamento (Gennaio è infatti il mese che dà inizio al nuovo anno). Il calendario romano originale era più breve di quello gregoriano: fu Numa Pompilio ad aggiungere Gennaio e Febbraio, rendendo ...

Felice Anno Nuovo! Esplosione di fuochi d’artificio - Sydney dà il Benvenuto al 2018 : Uno spettacolo mozzafiato quello che si rinnova ogni Anno nella Baia di Sydney: coloratissimi fuochi d’artificio in Australia dAnno il benvenuto al 2018. Oltre un milione e mezzo le persone presenti lungo la riva dell’oceano per assistere allo spettacolo pirotecnico. I festeggiamenti arrivano dopo quelli di Auckland, in Nuova Zelanda. L'articolo Felice Anno Nuovo! Esplosione di fuochi d’artificio, Sydney dà il benvenuto al 2018 ...

La Superluna dà il Benvenuto al 2018 : spettacolo stellare a Capodanno : Il 2018 inizia con lo spettacolo della Superluna,la più grande di tutto l'anno che sta per iniziare. Il nostro satellite, infatti, raggiungerà la minima distanza dalla Terra (perigeo) il 1 gennaio, alle ore 22:56, quando si...