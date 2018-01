BELEN RODRIGUEZ Capodanno con Andrea Iannone e alcuni amici | ecco i suoi auguri per un

CECILIA RODRIGUEZ E IGNAZIO MOSER/ Capodanno a Montecarlo per la coppia - mentre BELEN rimane in famiglia : CECILIA RODRIGUEZ e IGNAZIO MOSER hanno salutato il vecchio anno in compagnia di Aspirina, l’adorabile amico a quattro zampe che segue la sorella di Belen ovunque.(Pubblicato il Mon, 01 Jan 2018 18:39:00 GMT)

BELEN RODRIGUEZ inizia così il suo 2018 : l'annuncio della show girl a pochi minuti dalla mezzanotte : Belen Rodriguez ha postato un video sul suo profilo Instagram girato durante l'ultima notte dell'anno. La sho girl argentina ha commentato con questa frase la pubblicazione: "iniziamo il 2018 spaccando tutto, auguri a...

BELEN RODRIGUEZ e la foto sexy che i fan non perdonano : "No - non farlo" : La foto sexy di Belen Rodriguez ha scaldato gli animi dei fan. Ritratta in una posa sexy la bella show girl argentina tiene nella mano destra una sigaretta e fuma. Un gesto che i follower...

BELEN RODRIGUEZ/ La foto sexy fa impazzire Andrea Iannone : lei si mostra gelosa sui social : BELEN RODRIGUEZ, la foto sexy fa impazzire Andrea Iannone che replica con uno scatto simile scatenando la gelosia della showgirl argentina che replica ad una fan.(Pubblicato il Sun, 31 Dec 2017 03:18:00 GMT)

BELEN RODRIGUEZ / Tra lovers e haters : ecco perché la showgirl è sempre sulla cresta dell'onda : BELEN RODRIGUEZ, news: la modella argentina è sempre sulla cresta dell'onda nonostante i pareri dei lovers e haters non siano sempre concordanti su di lei.(Pubblicato il Sat, 30 Dec 2017 06:05:00 GMT)

BELEN RODRIGUEZ provoca tutti con la sua farfallina - ecco cos'è successo : Belen Rodriguez non riesce a stare lontana dai riflettori. Dopo la conduzione dello show 'Tu si que vales', l'argentina si sta godendo le vacanze natalizie in compagnia del figlio Santiago e dei suoi familiari. Nonostante questo, attraverso i social è riuscita ad attirare su di lei l'attenzione dei media. Per quale motivo? Nei paragrafi sottostanti scoprirete tutto. La showgirl argentina e il tatuaggio a forma di farfalla Come tutti ben sanno, 5 ...

BELEN RODRIGUEZ E ANDREA IANNONE / Separati durante le vacanze? Ecco l'indizio - foto : BELEN RODRIGUEZ e ANDREA IANNONE hanno trascorso Separati i primi giorni delle festività natalizie. Il pilota della Suzuki è tornato dalla sua famiglia, Ecco l'indizio.(Pubblicato il Fri, 29 Dec 2017 05:44:00 GMT)

BELEN RODRIGUEZ/ Le parole di Andrea Iannone : "È una donna di grande semplicità" : BELEN RODRIGUEZ e la dichiarazione del suo fidanzato Andrea Iannone, secondo quanto riportato ai microfoni di Sky Sport: "Lei è una donna di una semplicità tale..."(Pubblicato il Thu, 28 Dec 2017 03:23:00 GMT)

BELEN RODRIGUEZ / Il Natale per i Los Rodriguez : ecco la famiglia riunita - foto : BELEN Rodriguez ritrova la sua famiglia al gran completo in occasione della vigilia di Natale. La sorella Cecilia si presenta insieme al fidanzato Ignazio Moser.(Pubblicato il Wed, 27 Dec 2017 06:28:00 GMT)

Il Natale dei vip - da BELEN RODRIGUEZ a Romina Power : Natale è sinonimo di famiglia. E i vip non si sottraggono alla regola. Attori, cantanti e showgirl stanno trascorrendo le festività più attese accanto ai propri cari, tra brindisi, regali e viaggi. C'è...