Bassano del Grappa Alessandro Romanin morto nell’incendio di un appartamento

: RT @Federvolley: #EuroVolleyU17W Le azzurrine al lavoro a Bassano in vista del torneo di qualificazione agli Europei #GoGirls #iogiocoapal… - arvtinmyveins : RT @Federvolley: #EuroVolleyU17W Le azzurrine al lavoro a Bassano in vista del torneo di qualificazione agli Europei #GoGirls #iogiocoapal… - JantSocial : Riepilogando, tranne il pari...discutibile tra Fano e Padova, di rilievo la vittoria esterna del Bassano a... - riccardobottoni : @DRussodeCerame Ciao Davide!è un pezzo che non ci sentiamo!qualche notizia sulla mia spal?e una domanda più diffici… - Faggio8488 : RT @MediasetTgcom24: Incendio in un appartamento a Bassano del Grappa, un morto #incendio - Giustizia47Vera : RT @MediasetTgcom24: Incendio in un appartamento a Bassano del Grappa, un morto #incendio -

Leggi la notizia su laprimapagina

(Di martedì 2 gennaio 2018) Tragico incidente domestico in provincia di Vicenza., 62 anni, ènell’incendio divampato in unal terzo piano di un edificio adel. Sono riusciti a salvarsi i genitori di Romain che si trovavano in casa.…