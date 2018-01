Basket | Serie A 2018 | colpo Mindaugas Kuzminskas per l’Olimpia Milano!

Virtus Bologna Pistoia/ Info streaming video e diretta tv : orario e risultato live (Basket Serie A1) : diretta Virtus Bologna Pistoia: Info streaming video e tv, orario e risultato live della partita che si gioca al PalaDozza ed è valida per la tredicesima giornata del campionato di Serie A1(Pubblicato il Tue, 02 Jan 2018 08:57:00 GMT)

Basket - Serie A 2018 : 13^ giornata. Brescia riceve Cremona per difendersi dagli attacchi di Avellino e Milano : Il nuovo anno della Serie A di Basket si apre con la 13^ giornata. Dopo gli anticipi che hanno visto i successi di Trento e Reggio Emilia, rispettivamente su Torino e Cantù, il resto del turno verrà completato nella serata del 2 gennaio. Gli occhi saranno puntati sulla capolista Brescia, che sfida in casa Cremona. La Leonessa ha perso una bella occasione nel turno precedente, quando sembrava avere la vittoria in pugno al Forum. Gli ultimi ...

Basket femminile - Calendario 2018 : tutte le date e gli eventi della stagione. Tra Eurolega - Serie A1 e Qualificazioni agli Europei 2019… : Il 2018 sarà un anno chiave per il Basket femminile, tra impegni dei club e Nazionale. La Serie A1 vivrà l’ultima fase della regular season tra gennaio e febbraio. L’ultima giornata è in programma il 18 febbraio, mentre sono ancora da stabilire le date delle fasi successive, ovvero il Round of Challenges, playoff e playout. L’unica certezza è che la Final Four di Coppa Italia si giocherà nel weekend di 24 e 25 febbraio. Gennaio ...

Basket : serie A - Trento-Torino 79-67 : ROMA, 30 DIC - Vittoria della Dolomiti Energia Trentino sulla Fiat Torino in un anticipo della 13/a giornata del campionato di serie A di Basket. Trento, al quarto successo consecutivo, si impone 79-...

Basket - Serie A 2017-2018 : 13^ giornata. Trento non si ferma e batte anche Torino. Reggio Emilia regola Cantù : La 13^ giornata della Serie A di Basket 2017-2018 si è aperta con i due anticipi, in cui sono state impegnate le squadre italiane che disputano la EuroCup. L’ultimo turno dell’anno solare ha premiato Trento e Reggio Emilia, che hanno avuto la meglio rispettivamente su Torino e Reggio Emilia. Ottava vittoria consecutiva tra campionato e coppa per la Dolomiti Energia Trentino, che ha sconfitto per 79-67 la Fiat Torino. Un successo che ...

Basket - una Serie A sempre più straniera e un’Italia operaia che sogna i Mondiali 2019 : “L’utilizzo degli stranieri sta uccidendo la nostra pallacanestro“. Il monito è arrivato direttamente dal presidente della FIP Gianni Petrucci nel corso dell’ultimo Consiglio Nazionale del CONI. “Abbiamo ricevuto dalla Lega di Serie A una proposta assurda che prevederebbe l’utilizzo di 12 giocatori stranieri su 12 iscrivibili a referto pagando una tassa. Sembra che questo sia l’unico problema da ...

Basket - scontro Fip-Lega sugli stranieri in Serie A? Proposto il 6+6 con la luxury tax o 7+5. E lo spazio per gli italiani… : Egidio Bianchi, Presidente della Lega Basket, ha illustrato i punti chiave del progetto presentato alla Federazione Italiana Basket. I punti chiavi sono subito stati elencati: “Controlli, società franchigia, eleggibilità, premialità, salary cap e impianti“. Il clou riguarda naturalmente l’eleggibilità e l’utilizzo degli stranieri nel nostro campionato. Sono state proposte due formule: il 6+6 con sei stranieri senza ...

Basket - Calendario 2018 : tutte le date e gli eventi della stagione. Tra Eurolega - NBA - Serie A e Qualificazioni Mondiali… : Il 2018 è alle porte. Sarà un anno da non perdere per gli appassionati della palla a spicchi, con tantissime partite per tutti i gusti. Si comincerà già il primo giorno del nuovo anno, quando scenderà in campo la Serie A. La regular season del massimo campionato italiano proseguirà fino al 9 maggio 2018: il girone d’andata terminerà il 14 gennaio, determinando le otto che si giocheranno la Coppa Italia, in programma a Firenze dal 15 al 18 ...

Basket Serie A - Rich e Filloy spengono l'Orlandina. Avellino aggancia Milano : Avellino, 27 dicembre 2017 – La Sidigas Avellino chiude il suo 2017 con un successo che le permette di mantenere inviolato in campionato il PalaDelMauro e di tornare seconda in classifica seppure a ...

Basket - 12^ giornata Serie A 2017-2018 : Avellino domina Capo d’Orlando nel posticipo : La Sidigas Avellino domina il posticipo della 12a giornata della Serie A. Netto successo degli irpini, che superano davanti ai propri tifosi la Betaland Capo d’Orlando. Con questa vittoria Avellino raggiunge al secondo posto l’Olimpia Milano e si porta a -2 dalla Capolista Brescia; mentre i siciliani restano fermi al decimo posto e frenano la loro corsa verso la qualificazione alle Final Eight di Coppa Italia. Miglior marcatore della serata ...

