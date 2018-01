Basket Nba | DeRozan ne fa 52 il primo dell' anno Minnesota | marcia playoff

Basket - NBA 2017-2018 : i Rockets soffrono ma tornano a vincere - Harden ne mette 40 - Westbrook da sogno : Sono 8 le partite che si sono tenute nella notte italiana per quanto concerne la NBA. Andiamo a raccontarvi quanto accaduto nella Lega di Basket più importante e spettacolare del mondo. Dopo 5 sconfitte consecutive i Rockets pongono fine al digiuno da vittorie imponendosi 148-142 contro i Lakers al Toyota Center. Protagonista del confronto, neanche a dirlo, James Harden, autore di 40 punti 2 rimbalzi e 11 assist. Una doppia doppia da urlo che ha ...

Basket Nba - Belinelli torna al successo - Curry trascina Golden State : ROMA - Sette le partite NBA disputate nella notte italiana, con gli Atlanta Hawks di Marco Belinelli che tornano al successo superando i Portland Trail Blazers alla Philips Arena 104-89. In evidenza ...

Basket - NBA 2017-2018 : i Warriors vincono grazie ad un Curry da 38 punti - cadono i Cavaliers di LeBron James : Sono 7 le partite che si sono tenute nella notte italiana per quanto concerne la NBA. Andiamo a raccontarvi quanto accaduto nella Lega di Basket più importante e spettacolare del mondo. Torna al successo Golden States vittoriosa 141-128 contro i Grizzlies. I Warriors trascinati da uno Stephen Curry da 38 punti, 4 rimbalzi e 3 assist hanno avuto la meglio prendendo il margine decisivo nella fase centrale dell’incontro e rendendo vano ...

Basket - NBA 2017-2018 : Houston - altra sconfitta! Si ferma anche Golden State : anche durante le feste, l’NBA non si ferma: ben nove partite nella notte italiana e tante sorprese per gli appassionati di Basket a stelle e strisce. Andiamo a vedere come si sono comportate le squadre impegnate nella giornata di regular season del 29 dicembre. Dopo aver raccolto 4 sconfitte nelle prime 29 partite, ora gli Houston Rockets hanno un problema e non possono nascondersi: 5 partite perse in fila, troppe per una squadra che punta ...

Basket - Calendario 2018 : tutte le date e gli eventi della stagione. Tra Eurolega - NBA - Serie A e Qualificazioni Mondiali… : Il 2018 è alle porte. Sarà un anno da non perdere per gli appassionati della palla a spicchi, con tantissime partite per tutti i gusti. Si comincerà già il primo giorno del nuovo anno, quando scenderà in campo la Serie A. La regular season del massimo campionato italiano proseguirà fino al 9 maggio 2018: il girone d’andata terminerà il 14 gennaio, determinando le otto che si giocheranno la Coppa Italia, in programma a Firenze dal 15 al 18 ...

Basket - NBA 2018 – Marco Belinelli cecchino dalla lunetta! Miglior tiratore in classifica. E Gallinari… : Marco Belinelli è in testa alla classifica dei Migliori tiratori dalla lunetta in NBA. L’Italiano è un cecchino per quanto riguarda i tiri liberi e si sta esprimendo con un incredibile 95,7% grazie al quale si lascia alle spalle fenomeni del calibro di Steph Curry, Kyrie Irving e Kevin Durant. Siamo vicini a metà della regular season, se il bolognese riuscisse a conservare questa media allora diventerebbe il quarto tiratore negli ultimi 70 ...

Basket - Alessandro Gentile : “Contento del ritorno in Nazionale. A Bologna sono rinato - la NBA un sogno. Mancano le Coppe” : Alessandro Gentile sta attraversando un momento di forma pazzesco, con la Virtus Bologna sembra essere rinato e contro Varese ha realizzato 32 punti (suo massimo in carriera). Il giocatore ha esordito così in un’intervista rilasciata alla Gazzetta dello Sport: “Fa piacere giocare bene, ma alla fine conta vincere“. Il giocatore è tornato a giocare in Nazionale dove sarà una pedina fondamentale per il prossimo futuro: “sono ...

Basket Nba - Golden State doma Cleveland. Houston e Boston vanno ko : ROMA - Va a Golden State il big match contro Cleveland. Pur privi di Steph Curry i Warriors (27-7) battono i Cavs 99-92 in quello che negli ultimi tre anni è diventato l'appuntamento clou del Natale ...

Basket Nba 2017. LeBron stecca - stavolta la festa di Natale è tutta per Golden State : La festa di Natale stavolta è tutta per i Golden State Warriors che, ribaltando l’esito della sfida dello scorso anno, si aggiudicano (99-92) la partita più attesa della serata natalizia contro i Cleveland Cavaliers. Spettacolo pochino, emozioni tante nel remake della finale dello scorso anno che ha visto i padroni di casa di Golden State vincere nonostante l’assenza di Stephen Curry, nonostante percentuali di tiro lontane da quelle che ...

NBA e resto del mondo - dai primi pionieri al 'global game' attuale : torna Basket Room : ... su Sky Sport 1 HD, poi in replica nei giorni successivi e disponibilie anche On Demand " va a indagare la parabola dei giocatori cosiddetti internazionali nel mondo NBA, dai veri pionieri (scelti al ...

Basket - quanti soldi guadagnano i giocatori di NBA? Gli stipendi e i più ricchi. Da LeBron James a Steph Curry : I giocatori della NBA sono tra gli sportivi più pagati al mondo. I giganti del Basket statunitense ricevono ingaggi importanti, salari letteralmente da capogiro che sono invidiati dalla maggior parte dei calciatori che militano in Europa. Oltre naturalmente agli onerosi stipendi che percepiscono dalle rispettive franchigie, la maggior parte degli uomini NBA possono contare anche su lauti ingaggi previsti per i vari diritti di immagine. Ma in ...

Basket - Nba : LeBron trascina Cleveland e attacca Trump : WASHINGTON - Una scarpa bianca e una nera, con la scritta 'uguaglianza' in oro. LeBron James si può permettere questo e anche altro nella sfida vinta sul parquet di Washington per 106-99, non lontano ...