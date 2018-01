Basket femminile | Qualificazioni Europei 2019 | Svezia e Croazia fanno paura | l’Italia

Basket femminile - Calendario 2018 : tutte le date e gli eventi della stagione. Tra Eurolega - Serie A1 e Qualificazioni agli Europei 2019… : Il 2018 sarà un anno chiave per il Basket femminile, tra impegni dei club e Nazionale. La Serie A1 vivrà l’ultima fase della regular season tra gennaio e febbraio. L’ultima giornata è in programma il 18 febbraio, mentre sono ancora da stabilire le date delle fasi successive, ovvero il Round of Challenges, playoff e playout. L’unica certezza è che la Final Four di Coppa Italia si giocherà nel weekend di 24 e 25 febbraio. Gennaio ...

Basket femminile - Serie A 2017-2018 : Schio batte Venezia e allunga in testa alla classifica : È andato al Famila Schio il big match della 12ma giornata della Serie A di Basket femminile 2017-2018. Le ragazze di coach Vincent hanno battuto la Reyer Venezia vendicando la sconfitta dell’andata. Una partita in cui le scledensi sono andate in fuga a fine primo tempo, salvo poi essere riprese. Nel finale, poi, l’8-0 che ha chiuso i giochi fino al 63-56 definitivo, conche la firma di Isabelle Yacoubou. Sorpresa a Lucca, dove la ...

Basket femminile - Serie A 2017-2018 : scontro al vertice tra Schio e Venezia. Lucca può approfittarne : Turno natalizio nella Serie A di Basket femminile 2017-2018. Le squadre scenderanno in campo sabato 23 dicembre per la 12ma giornata, la terza di ritorno. Il piatto forte è senz’altro lo scontro al vertice tra il Famila Schio e la Reyer Venezia. La capolista è reduce dalla sconfitta nel derby contro San Martino e soprattutto dal secondo k.o consecutivo in Eurolega. Le scledensi hanno mantenuto la vetta in campionato ma il margine si è ...

Basket femminile - Eurolega 2017-2018 : secondo k.o. di fila per il Famila Schio. Ad Istanbul passa il Fenerbahce : Seconda sconfitta consecutiva per il Famila Schio nell’Eurolega di Basket femminile 2017-2018. La squadra veneta è stata battuta in trasferta ad Istanbul dal Fenerbahce, che ha prevalso per 83-77 al termine di un incontro che le padrone di casa hanno preso in mano nel secondo quarto senza più voltarsi indietro. Un k.o. che comunque non pregiudica la classifica di Schio, che rimane al quarto posto (l’ultimo utile per la qualificazione ...

Basket femminile - Serie A 2017-2018 : annullata l’inibizione per tre mesi di Dearica Hamby. L’americana sarà squalificata per quattro partite : La Corte Sportiva d’Appello ha accolto il ricorso della Passalacqua Ragusa e di Dearica Hamby, relativamente all’inibizione per tre mesi comminata all’americana dopo le vicende di circa dieci giorni fa. Il reclamo è stato accolto parzialmente, perché la 24enne dovrà comunque scontare una squalifica, di quattro partite (una già scontata). Non si tratta più di un’inibizione, dunque: ciò significa che l’americana ...

Basket femminile - Eurolega 2017-2018 : il Famila Schio cerca punti fondamentali contro il Fenerbahce : Mercoledì alle 18.00 il Beretta Famila Schio giocherà in Eurolega di Basket femminile 2017-2018 contro il Fenerbahce: una partita fondamentale in ottica passaggio del turno per la squadra italiana, che al momento è ai limiti della zona che vale l’accesso ai quarti di finale che potrebbero poi condurre alla Final Four. Attualmente, il Fener è davanti a Schio in classifica: se la squadra veneta ha cinque vittorie e tre sconfitte, le turche ...

Basket femminile - Serie A1 2017-2018 : le migliori italiane dell’undicesima giornata. : Il Famila Wuber Schio cade in casa contro il Fila San Martino e la classifica si accorcia. L’undicesima giornata del campionato di Serie A1 di Basket femminile riporta quattro squadre in quattro punti a giocarsi le prime posizioni della classifica, con le più immediate inseguitrici della capolista che ora sono distanti due soli punti dalla vetta, in una competizione sempre serrata per il vertice. Andiamo a vedere quali italiane si sono ...

Basket femminile - Serie A 2017-2018 : Schio cade a San Martino! Venezia e Lucca ne approfittano : Passo falso del Famila Schio nell’11ma giornata della Serie A di Basket femminile 2017-2018. La capolista è stata sconfitta dal Fila San Martino dopo sette vittorie consecutive. È stata una gran prova della squadra di casa, trascinata da una Jasmine Bailey in doppia doppia con 17 punti e 10 rimbalzi. Dopo un ottimo primo tempo, condotto per larghi tratti (41-34), il Fila ha subito la reazione di Schio, arrivata agli ultimi 10′ in ...

Basket femminile - 11a giornata Serie A1 2017-2018 : derby veneto San Martino-Schio - big match Venezia-Napoli : Undicesima giornata del campionato italiano di Basket femminile. La capolista Famila Schio vuole proseguire la sua striscia di imbattibilità nel derby veneto contro la Fila San Martino di Lupari. Le “orange” sono reduci dalla sconfitta in Eurolega contro lo Yakin Dogu al termine comunque di una buona prestazione da parte di Masciadri e compagne, ma in campionato sono davvero un rullo compressore. La Fila deve riscattare il ko ...

Basket femminile - Eurolega 2017-2018 : Schio dura tre quarti - poi si spegne. Passa lo Yakin Dogu : Si apre con una sconfitta il girone di ritorno dell’Eurolega 2017-2018 di Basket femminile per il Famila Schio. La squadra italiana ha lottato a lungo contro le turche dello Yakin Dogu Universitesi, prime nel girone B, ma alla fine si è dovuta arrendere alle ospiti, che hanno trionfato con il punteggio di 65-72. Più solida la squadra di Istanbul nella fase cruciale di un match che la squadra italiana ha saputo riprendere per poi perderlo ...

Basket femminile - Serie A 2017-2018 : si infittisce il caso Hamby. Ragusa diffonde un nuovo video : niente pugno a Tikvic? : Il caso Dearica Hamby continua a tenere banco nella Serie A di Basket femminile 2017-2018. La giocatrice americana si era resa protagonista nel corso dell’ultima giornata di un gesto davvero deprecabile, un pugno alla nuca rifilato Ivana Tikvic nei secondi finali del confronto tra Torino e Ragusa. La croata si era quindi accasciata sul parquet, perdendo i sensi, con Hamby che aveva continuato ad inveire contro di lei. La squalifica di tre ...

Basket femminile - Eurolega 2017-2018 : Famila Schio a caccia della vetta contro lo Yakin Dogu : Comincia il girone di ritorno nella prima fase dell’Eurolega femminile e per il Famila Schio sarà l’occasione per provare a conquistare la vetta del gruppo B. Infatti le venete, domani sera (ore 20.30), affronteranno la capolista Yakin Dogu in un match che può davvero dare la spinta decisiva alla formazione di Pierre Vincent per la qualificazione alla fase successiva. Finora il cammino del Famila è stato semplicemente straordinario ...