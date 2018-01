Attenzione a Facebook | può nuocere | lo dicono gli studiosi

: RT @gspazianitesta: Se la campagna elettorale vedrà l’attenzione al settore immobiliare concentrarsi sull’annosa – e facile – disputa sulla… - Rog_2 : RT @gspazianitesta: Se la campagna elettorale vedrà l’attenzione al settore immobiliare concentrarsi sull’annosa – e facile – disputa sulla… - LobbaLuisa : RT @acotrozzi: ATTENZIONE: APPELLO DEL CUORE CHE DEVE GIRARE OVUNQUE NEL WEB (messaggi, bacheche,gruppi, pagine,... - calciomercatom1 : Attenzione il 13 porta male ho la conferma ?????????? - acotrozzi : ATTENZIONE: APPELLO DEL CUORE CHE DEVE GIRARE OVUNQUE NEL WEB (messaggi, bacheche,gruppi, pagine,... - piey333 : ci saranno grandi benedizioni ma attenzione con chi cammini è pronto preparato per il combattimento ??? durante... -

Leggi la notizia su Blastingnews

(Di mercoledì 3 gennaio 2018) #, a quanto pare, comporterebbe in alcuni casi dei danni alle relazioni sociali e anche alla salute, spingendo alcune persone a chiudersi in se stesse. Questo, in sintesi, è il messaggio lanciato da due ricercatori statunitensi che lavorano proprio per il famoso social network. Al contempo, di recente anche ex dirigenti dell'azienda di #Mark Zuckerberg hanno posto l'accento sui risvolti negativi legati all'utilizzo della piattaforma. Ma quali sono queste problematiche? Secondo gli esperti del settore, il social network rischia di inficiare la capacita' degli individui di instaurare dei rapporti sociali nella realta'. Inoltre spessocrea dipendenza, e spinge alcuni utenti che lo utilizzano quasi esclusivamente per guardare foto e post altrui, a convincersi che le vite degli altri siano migliori della propria. I danni causati daIn questi ultimi ...