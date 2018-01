Ascolti Tv | 2017 tragico per la Rai Pesano i flop di Parodi e Fazio Bilancio in pesante

Ascolti TV | Domenica 31 dicembre 2017. L’Anno che verrà (35.4%) doppia il Capodanno in Musica (17.1%) : L'Anno che verrà Su Rai1 L’Anno che verrà ha conquistato 5.536.000 spettatori pari al 35.4% di share. Su Canale 5 Wind Capodanno in Musica ha raccolto davanti al video 2.753.000 spettatori pari al 17.1% di share. Su Rai2 Gli Aristogatti ha catturato l’attenzione di .000 spettatori. Su Italia 1 Fantozzi ha intrattenuto .000 spettatori con il % di share. Su Rai3 All’inseguimento della Pietra Verde ha raccolto davanti al ...

Ascolti TV | Sabato 30 dicembre 2017. Vince Il Ragazzo Invisibile (17.3%) - Tozzi 13% : Morandi, Tozzi, Ruggeri Su Rai1 il film in prima visione Il Ragazzo Invisibile ha conquistato 3.834.000 spettatori pari al 17.3% di share. Su Canale 5 Umberto Tozzi – 40 Anni che Ti Amo ha raccolto davanti al video 2.699.000 spettatori pari al 13% di share. Su Rai2 I Love Shopping ha interessato 1.436.000 spettatori pari al 6.3% di share. Su Italia 1 Le 5 Leggende ha intrattenuto 1.389.000 spettatori (6.1%). Su Rai3 Gangs of New York ha ...

Ascolti TV | Venerdì 29 dicembre 2017. Maleficent 15.4% - sempre peggio Sacrificio d’Amore (9.6%). Flop La Strada Senza Tasse (3.4%) : Maleficent Su Rai1 il film Maleficent ha conquistato 3.540.000 spettatori pari al 15.4% di share. Su Canale 5 la fiction Sacrificio d’Amore ha raccolto davanti al video 2.139.000 spettatori pari al 9.6% di share. Su Rai2 Real Steel ha interessato 1.342.000 spettatori pari al 6.1% di share. Su Italia 1 Fausto & Furio – Nun potemo perde ha intrattenuto 1.592.000 spettatori (7%). Su Rai3 La Strada Senza Tasse ha raccolto davanti al video ...

Ascolti TV | Venerdì 29 dicembre 2017. Maleficent 15.4% - sempre peggio Sacrificio d’Amore (9.6%). Flop La Strada Senza Tasse (3.4%) : Maleficent Su Rai1 il film Maleficent ha conquistato 3.540.000 spettatori pari al 15.4% di share. Su Canale 5 la fiction Sacrificio d’Amore ha raccolto davanti al video 2.139.000 spettatori pari al 9.6% di share. Su Rai2 Real Steel ha interessato .000 spettatori pari al % di share. Su Italia 1 Fausto & Furio – Nun potemo perde ha intrattenuto 1.592.000 spettatori (7%). Su Rai3 La Strada Senza Tasse ha raccolto davanti al video 786.000 ...

Ascolti TV | Giovedì 28 dicembre 2017. La notte di Vasco 12.3% - Le tre rose di Eva 13.6% : La notte di Vasco Su Rai1 La notte di Vasco (in replica) ha conquistato 2.637.000 spettatori pari al 12.3% di share. Su Canale 5 Le Tre rose di Eva 4 ha raccolto davanti al video 3.048.000 spettatori pari al 13.6% di share. Su Rai2 La carica dei 101 ha interessato 2.565.000 spettatori pari al 10.6% di share. Su Italia 1 Colorado ha intrattenuto 1.370.000 spettatori (6.6%). Su Rai3 La grande storia ha raccolto davanti al video .000 spettatori ...

Ascolti TV | Mercoledì 27 dicembre 2017. Milan – Inter domina con il 32.4% - Miracolo nella 34esima strada a 12.5% : Milan - Inter (da Facebook) Su Rai1 l’incotro di Coppa Italia Milan – Inter ha conquistato 8.267.000 spettatori pari al 32.4% di share. Su Canale 5 Miracolo nella 34esima strada ha raccolto davanti al video 3.021.000 spettatori pari al 12.5% di share. Su Rai2 Australia ha Interessato 1.701.000 spettatori pari al 7.2% di share. Su Italia 1 Il Ricco, il Povero e il Maggiordomo ha intrattenuto 1.559.000 spettatori (6.2%). Su Rai3 I ...

