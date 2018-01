Ascoli Piceno | incendio doloso in stabile migranti | procura ipotizza aggravante odio

Terremoto - Natale ad Ascoli Piceno : non si fermano le azioni di solidarietà : Dopo tanti mesi nelle aree terremotate si fatica ancora a tornare alla normalità, e nonostante il grande impegno di tantissime realtà, pubbliche e private, c’è ancora bisogno del sostegno di tutti. Proprio per questo motivo GUNA – azienda leader italiana nella farmacologia low-dose con sede a Milano – ha deciso di impegnarsi maggiormente proprio ora che i riflettori sulle aree terremotate del centro Italia tendono a spegnersi, e ha ...

Ascoli Piceno - sindaco Pd sfila con Casapound : Basta immigrazione di massa : Chi l'avrebbe mai detto che un sindaco del Partito Democratico potesse "allearsi" con Casapound e schierarsi contro i migranti. Eppure è successo ad Ascoli Piceno. Lui è Alessandro Luciani e si è fatto promotore di una raccolta firme contro l'apertura di un Centro di Accoglienza Straordinaria per dare ospitalità a 37 richiedenti asilo e ha sfilato in una marcia insieme a Casa Pound e alla Lega Nord per le strade di ...